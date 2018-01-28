陸加班機最終准駁 明日敲定

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中國時報
李文輝、／台北報導

針對政府可能在29日做出大陸廈門航空、東方航空176班春節加班機最終「准駁」決定，陸委會表示，加班機申請主管機關是交通部民航局，相關處置及決定陸委會都尊重與支持。至於民航局昨仍強調，「此案仍在審核中，沒有時間表」。

按過往慣例，春節加班機的核准與否，最晚需要7天前做出決定，依此推算，政府29日須對「暫不核准」的176班加班機做出決定。由於下周一適逢陸委會年終記者會，也引發外界關注，陸委會主委張小月是否可能藉此場合宣布我方決定。

陸委會27日指出，年終記者會循例將由主委說明過去1年工作成果及今年工作重點；也會重申我方對於M503航路立場，但並不涉及東航及廈航春節加班機申請准駁問題。

陸委會發言人邱垂正接受電訪時回應，年終記者會只會由主委及會內相關人士出席，目前也沒有規畫請民航局等官員出席記者會。

陸委會強調，有關大陸東航與廈航春節加班機申請，由主管機關交通部民航局依權責處理，陸委會尊重及支持民航局相關處置及決定。值得一提的是，倘若民航局做出「否決」決定，將創下首次有春節加班機申請被拒紀錄。

不過，就在176個航班「准駁」尚未決定之際，福建海峽高速客滾航運公司昨日宣布2月13日將加開平潭往返台北航班，並視客流及氣象情況決定是否加開2月14日航班。

此外，不願具名的旅遊業者說，東航、廈航提出的加班機被卡住，看來已成定局，幾萬張票的需求擴散到市場上，現在不管國籍或陸籍航空機票都已開始上漲；民航局要捍衛立場，結果造成台商、學生不便，是沒有經過深思熟慮的行為。

至於華航表示，本月24日提交第二波春節加班機，目前航線皆以民航局核准的最大機型飛航，以期協助疏運春節返鄉旅客。

(中國時報)

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