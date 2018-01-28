新北 石門區－劉家口味多元 小肉粽最暢銷

2018年01月28日 04:10 中國時報 林縉明 ）

新北市石門區「劉家肉粽」遠近馳名，是不少遊客到石門旅遊必嘗美食之一，店售肉粽口味多元，南部粽、北部粽、粿粽都有，其中內餡僅豬肉、蘿蔔乾的小肉粽，用料簡單好吃量又不會太多，是店內銷售冠軍，店長則推薦招牌粽，帶回家加熱一下還是超好吃。

鄰近石門區公所的劉家肉粽，創立近40年，用心經營成功打出知名度，也讓不少老饕愛上這一味，生意絡繹不絕，現在不只有3家店面，還設有中央廚房，除了保留手工製造生產過程，且每天配送各分店，確保各店面肉粽新鮮度及口感都一致。

北部粽系列有招牌粽、蛋黃粽、大肉粽、小肉粽，南部粽則為南部蛋黃粽，暢銷冠軍是小肉粽，內餡有豬肉、蘿蔔乾；第2名為蛋黃粽，餡料有豬肉、蛋黃、香菇、栗子、花生、蘿蔔乾；第3名是南部蛋黃粽。

地方特色粽有每顆35元的粿粽及每顆45元的豆沙粽，店內還有燒酒螺、手工麻糬供客人選擇，點餐後可在店內「站」著吃，別有一番風味，吃完肉粽還可以再來一碗綜合丸湯或酸梅湯、冬瓜檸檬解渴，超有飽足感。

地址：新北市石門區中央路30號

電話：（02）26381088

營業時間：周一至周五上午9點至晚上8點30分、周末假日上午8點30分至晚上9點

售價：小肉粽每顆15元、10顆140元；蛋黃粽每顆45元、3顆130元；南部蛋黃粽每顆60元、4顆220元

(中國時報)