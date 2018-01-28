竹市 西門街－傻瓜養生粽 低油少鹽賺口碑

新竹市傻瓜肉粽料好實在。（徐養齡攝）

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中國時報

說起新竹市最有名的肉粽，首推西門街上的「傻瓜肉粽」，雖然店名叫傻瓜，肉粽卻賣得嚇嚇叫，招牌的滿漢粽、養生粽、干貝櫻花粽幾乎每天賣到缺貨，還曾奪下新竹市10大伴手禮，甚至台灣百大伴手禮，遠近馳名。

老闆連志成有張挑剔的嘴，大學念的是企管，因緣際會將志業鎖定在「肉粽」，帶著母親嘗遍全台各地粽子，朋友笑他吃到都變「肉粽臉」，他卻絲毫不在意，更從經驗中找出心目中絕佳的肉粽食材。

傻瓜肉粽用料不馬虎，選擇台東池上圓糯米、新竹在地黑毛豬肉、台中新社鄉冬菇、屏東四重溪紅仁鴨蛋、義大利進口栗子、屏東東港櫻花蝦，以及經工研院檢驗無添加甲醛的嘉義布袋珍珠菜脯，是連志成走遍全台的心得，調配出衛生又健康的好滋味。

連志成看準現代人講求養生，除了料好實在的招牌滿漢粽，又研發低油、低鹽的五穀米養生粽，果然獲得在地及竹科人的熱愛，訂單接到手軟，店內雖沒有氣派奢華的裝潢，卻有著復古又溫馨的氛圍，牆上擺滿一張張得獎獎狀，證明傻瓜肉粽已成功打造品牌價值。

除了肉粽，傻瓜肉粽也結合新竹在地美食，提供料好實在的古早味四神湯、新竹貢丸湯、現炒純米粉等，吃肉粽之餘也有多重選擇。

地址：新竹市西門街289號

營業時間：上午9點至晚上9點，周一公休

售價：招牌滿漢粽每顆50元

(中國時報)

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