嘉義 阿里山－阿霞講究細節 阿里山遊客必買

2018年01月28日 04:10 中國時報 （翁聖勳）

在阿里山公路上開店13年的阿霞肉粽，遵循南部水煮法，口感綿密、料好實在，加上地利之便串聯南二高中埔交流道、阿里山及大埔水庫等觀光景點，成為許多遊客上山用餐首選或是出遊外帶的最佳選擇。

店名取自於60歲店東何玉霞的綽號，來店消費民眾都覺得親切好記。阿霞說，13年前因緣際會開始學做肉粽，沒多久附近高速公路通車後，因為連接阿里山公路及鄰近觀光區，遊客絡繹不絕，自己包肉粽的手就也沒停過。

阿霞說，餡料是肉粽的靈魂，自己挑選不油不膩的里肌肉及半肥肉下鍋拌炒，再陸續放入紅蔥頭、蝦米、香菇提味，來回翻炒讓肉餡吸收香氣，再倒入胡椒、醬油、鹽巴調味，悶煮1個小時，再將炒好的肉餡料撈起放冷，用竹葉包入糯米，鍋內剩下的肉汁用來拌糯米。

主食材糯米則選用尖頭糯米浸泡冷水1小時，瀝乾後加入鹽、糖及少許味素及肉餡滷汁，讓糯米吸收湯汁精華，再放入炒好的肉餡，依序再將鹹蛋黃、栗子包覆入硬骨仔竹葉內，讓每顆肉粽大約維持在200克重量，她說這樣包起來比較紮實，放入熱水中煮熟，起鍋後吊在架上等冷卻就可食用。

地址：嘉義縣中埔鄉頂中下街67之1號

電話：（05）2300412

營業時間：上午5點至晚上7點，不定期公休

售價：招牌栗子香菇蛋黃肉粽40元

(中國時報)