南投 草屯鎮－肉圓李調味醬汁 獨家「粽」頭戲

百年老店「肉圓李」的傳統肉粽，已由第4代李建豪接手經營。（楊樹煌攝）

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中國時報

南投縣草屯鎮百年老店「肉圓李」的「肉粽」和「肉圓」，都是名聞遐邇的在地美食，用餐時刻總是門庭若市，大排長龍，肉粽以最傳統炒蝦米、五花肉拌入生米蒸煮，保有最傳統風味，調味醬汁用米漿、花生、芝麻等熬煮而成，風味特殊，成為消費者最愛。

「肉圓李」老闆李建豪表示，曾祖父李海民國初年從路邊小攤創業起家，經祖父李炳煌接缽，再傳給父親李玠青到他手上，已是4代一脈相傳的老店，因美食具有道地草屯風味，名聞遐邇，所以早年被稱為「草屯肉圓」。

李建豪說，歷經4代刻苦經營及不斷研究改良，選用真實材料，店內推出的美食不僅新鮮美味，而且口味香Q又好吃，久而久之，現在的老顧客都稱他們為「肉圓李」，1997年從碧山路綜合市場的小攤，搬遷至中正路新址開店面，索性就用民眾對他們的稱號當成店名，迄今也已超過20年。

老顧客說，李建豪很愛笑，個性親切又熱誠，店內除了肉粽、肉圓，還有涼圓、碗粿與綜合湯、貢丸湯、魚丸湯、豆腐湯、豬血湯等，全都是「俗擱大碗又好味」的銅板美食，用餐時間總是大排長龍，連國民黨主席吳敦義每次返鄉都會來吃。

地址：南投縣草屯鎮中正路893-1號

電話：（049）2320330

營業時間：上午8點30分至下午6點30分，周三公休

售價：肉粽每顆35元、湯類15至20元

(中國時報)

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