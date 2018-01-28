高雄 鹽埕區－郭家傳香3代 在地人激推

郭家肉粽飄香一甲子，堅持不漲價，一顆僅30元。（柯宗緯攝）

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中國時報

高雄鹽埕小吃「郭家肉粽」飄香一甲子，是許多老鹽埕人心中最懷舊的味道，更喚起不少遊子鄉愁，第3代老闆郭明坤說，賺錢求溫飽已成其次，重在傳遞肉粽文化，因此在店內設置肉粽故事館，要讓更多人了解台灣肉粽魅力及歷史。

從祖父、父親手中接下棒子的郭明坤笑說，自己是最廉價勞工，從出生開始就在肉粽堆長大。自家肉粽最大特色是「平凡中見特色」，堅持古早味，重視選米、炒肉、粽葉、綁粽各個環節，才能讓客人朝思暮想。

郭明坤選用Q度較佳的老米，依照時節氣候搭配皮仔肉、中油肉及瘦肉，夏天太熱就包多點瘦肉，省去油膩感，鹹鴨蛋則是蛋黃和蛋白一起包，最後再淋上特調醬料及花生粉，嗅覺及味覺大滿足。

他說，郭家肉粽日賣1000多顆，每天至少得進貨上百斤豬肉，端午節更是旺季，除店門市販售外，也與超商通路合作，最高可銷出10萬多顆，靠的是老經驗快手包粽師傅，，手法、材料同樣講究。

他常開玩笑形容在賣「罵漲」，取的是肉粽台語諧音，也有雙關意味，罵萬物齊漲這回事，因此15年來堅持不漲價；他說，每天使用這麼多食材，深刻感觸什麼都在漲，但人民的薪水卻始終跟不上漲價速度，肉粽不漲就沒什麼利潤，但至少沒虧太多，「賣肉粽已是種使命感，傳遞肉粽文化、留下人情味，才是我的目標！」

地址：高雄市鹽埕區北斗街19號

電話：（07）5512747

營業時間：上午7點至晚上11點

售價：每顆30元

(中國時報)

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