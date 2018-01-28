搜救犬榮退 許牠一個新家

新北市消防局27日舉行退役搜救犬認養儀式，桑妮（Xenia）、小辣、米妮（Mini）等5隻搜救犬接受善心人士認養，可惜的是，8歲的馬波羅（Marlboro）日前因感染全身性敗血症死亡，成為缺憾。（王揚傑翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市消防局為讓退役搜救犬有個安養晚年的家，去年公開徵求有意認養的善心民眾，從25名報名者中甄選5位認養人，並於27日舉行認養儀式。消防局表示，除幫退役消防犬找到新主人外，在今年生肖狗年來舉行搜救犬認養儀式，別具意義。

1犬病逝 認養人遺憾

消防局27日上午在總局舉辦退役搜救犬表揚及認養儀式，共有9隻功勳彪炳的退役搜救犬接受認養，其中4隻由控犬員直接認養，另9歲的德國牧羊犬桑妮（Xenia）、12歲的拉不拉多犬小辣、10歲的德國牧羊犬無敵（Woody）、9歲的米克斯犬米妮（Mini）、8歲米克斯犬馬波羅（Marlboro）等5隻退役搜救犬則由獲選的善心民眾認養。

但令人惋惜的是，馬波羅（Marlboro）日前因感染全身性敗血症死亡，讓認養人林姓高中老師十分難過與遺憾。

審查嚴 先試養1個月

認養桑妮的退休醫生林博彥說，雖然家裡還有4隻狗，但當初得知消防局開放認養時，還是趕緊上網登記，很幸運能獲選而認養到桑妮，而且桑妮不同於家中其他狗，不僅訓練有素又很乖巧服從，和家人互動融洽，帶給家人更多歡樂。

消防局表示，搜救犬隊於2000年成立，共有8位控犬員，目前除退役外仍有11隻服役搜救犬，此次舉辦退役搜救犬認養活動，經書面審查、實地評估認養人的照顧環境、經濟條件和動機，再個別通知試養1個月，結束後根據認養人及犬隻狀況才決定給予正式認養。

(中國時報)

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