大溪這一班 友善土地拚有機

大溪蔬菜產銷班第十班，班員堅持有機農品友善土地。（呂筱蟬攝）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

大溪區蔬菜產銷班第10班2011年成立，班員平均年齡53歲，其中45歲以下青農占3成，現全班26人，難能可貴的是每個人都通過有機驗證，也因此獲得2017年全國十大績優產銷班第二名。班員們平日通過LINE傳遞農業新知，也配合農會推廣食農教育，以企業化經營管理增加班員競爭優勢，讓務農可以友善土地又快樂。

企業化經營 增加優勢

班長林開勤說，產銷班成立之初，只有7、8人從事有機農，因為種植成本比一般務農貴至少5倍以上，許多人不願意接受，但為了友善土地留給下一代好環境，透過同儕力量不死心向每個班員一一推廣。

林開勤表示，至今每一位班員都致力於有機農業，多元產品包含有機米、有機蔬菜、有機雞肉以及有機蛋等，地產地銷永續經營。

要成為有機農的過程並不簡單，需要有第三公正單位驗證，周圍的土壤和水，8大重金屬含量得在規範範圍內，每3年檢驗一次，每年還得複驗，為維持農產品的高品質，每位班員都用心投入。

配合農會 推食農教育

大溪區蔬菜產銷班第10班，27日聚集在班員黃文章所經營的有機芽菜農場，辦理全國十大績優產銷班成果發表會，大家展現心血結晶出產的有機農品，堅持並推廣有機概念，希望將友善環境的觀念，在好山好水的大溪區生根。

現場還有有機蔬食料理及米食品嘗，大家體驗有機蔬菜從產地到餐桌的過程，傳遞紮實的食農教育。

(中國時報)

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