彰縣建設 賴揆喊照單全收

2018年01月28日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

行政院長賴清德27日率領行政團隊在彰化縣長魏明谷等陪同下，到鹿港天后官參拜、參訪「老五老學堂」，並視察彰化汙水下水道等前瞻基礎建設和長照；賴清德稱許彰化縣府「有突破性行政能力」，並許諾大紅包，「彰化縣提多少計畫就支持多少計畫」。

爭取21億投入長照

賴清德27日在鹿港天后宮主委張偉東等人接待下，向媽祖上香，說自己也是天后宮信徒，讚嘆天后宮400多年歷史不簡單，在縣長魏明谷等打拚下，行政院核定推動「鹿港國家歷史風景區」，以國家的力量和縣府、公所合作。

在「老五老學堂」參訪，賴清德和長輩們開心互動，稱彰縣創辦「長照大車隊」、「輔具得來速」等銜接各照顧環節；爭取到21個社區長照據點，衛服部核定21億元，足見下了真功夫。

賴視察水資源回收

一行人還到彰化市水資源回收中心視察！魏明谷表示，7月完工後，進行家戶接管。後續請中央持續支持彰化下水道建設。賴清德說，汙水下水道關乎水資源運用，台灣82％雨水流到海，只用18％，好方法就是把汙水變乾淨運用，只要符合條件，「彰化縣提出多少計畫，行政院和內政部就會支持多少計畫」。

賴清德說，彰化縣是米倉，也是工商大縣，文化更占重要地位；行政院支持鹿港國家風景區60多億元經費，對提升文化高度有很大助益。賴並強調立法院通過「電業法」，明文規定核一、核二、核三廠除役時間，彰化縣發展再生能源能走在台灣前面。

賴清德說，彰縣府與議會和諧，立委也很幫忙，縣府有「突破性的行政能力」。鐵路高架化爭取10幾年、台76線也爭取多時，最後都能水到渠成、顯示縣府團隊有突破困難的能力。

(中國時報)