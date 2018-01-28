北門溼地惹議 漁民嗆不要臉

2018年01月28日 04:10 中國時報 萬于甄 ／台南報導 ／台南報導

「內政部，滾出去，營建署，不要臉」內政部營建署27日在北門區公所召開北門重要溼地保育利用計畫說明會，上百位漁民前往抗議，高喊口號要內政部滾出去，要營建署給個交代，漁民數度與警方發生推擠後憤而離場，官員對著空無一人的會場宣讀計畫內容，會議仍跑完流程，在24分鐘內完成。

要營建署給交代

《溼地保育法》上路，台灣沿海新增42處國家重要溼地，目前已公告39處，僅剩北門、嘉義及宜蘭各一處未完成，內政部營建署城鄉發展分署副分署長黃明塏27日率隊，在北門區公所召開說明會，希望最快今年10月公告。

北門區被畫為重要溼地的面積高達1791公頃，包含321公頃公有地、34公頃私有地外，其餘大多是未登錄或無資料的海域區，若未來變成重要溼地保育，對沿海漁業經濟及漁民生計造成衝擊，150多位漁民、居民27日擠爆北門區公所抗議。

警方為避免發生翻桌砸椅衝突，事先用束帶將椅子兩兩綁住，再用警力築起人牆阻擋，漁民為阻止會議進行，數度與警方發生推擠，過程中主持會議的黃明塏也差點遭被漁民丟擲的寶特瓶砸中，一群人爭執10多分鐘後憤而離席，到區公所外呼口號抗議。

台南市議員陳朝來表示，南市府8日已發文，要求內政部營建署針對北門、將軍、七股畫設保育溼地通盤檢討，但中央仍執意召開說明會，簡直是「侵門踏戶」欺負台南，尤其，中央與地方居民都沒有取得共識「這樣的會議怎能算有效？」。

座位區空無一人

營建署官員對著空無一人的座位區，繼續說明計畫內容，畫面相當諷刺，而會議10點召開，依程序在24分鐘內完成。黃明塏則表示，這場說明會雖然漁民有意見也沒有簽到，但仍然依照說明會程序順利完成，為有效會議。

(中國時報)