花媽發紅包 4綠委黏踢踢

2018年01月28日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長陳菊執政第12年，最後一年發紅包，27日首站來到三鳳中街，她笑說，縣市合併後，有機會湊滿12生肖發給民眾，明年就要以市民身分來領紅包。4名角逐黨內高市長初選綠委全數到齊，陳菊公開要大家為他們打氣，而市民也會以「選媳婦，選夫婿」心情慎重選賢與能。

最後一年 湊滿12生肖

距離民進黨高市長初選剩1個多月，4名綠委把握最後時間爭取選民認同外，也展現「尊菊」態度。昨陳菊參加「高雄過好年」活動，下車後，4人一路黏踢踢並肩同行走到主舞台，希望贏得花媽關愛眼神。

4綠委昨應媒體要求，拍下手疊手團結照，微笑更不時掛在臉上，但私下「眉角」多。「兩個男人」座位沒相鄰，中間卡了林岱樺，陳、趙兩人互動少，倒是陳與管媽、林岱樺不時咬耳朵。

4人也積極「卡位」陪同陳菊發紅包，趙天麟搶得先機，站在花媽身後，爭取曝光度。陳菊右側依序為議長康裕成、陳其邁、管碧玲、林岱樺，但因排隊人龍過長，後來改為兩列發放，陳菊「不選邊站」，單獨一排發放，另一排則為「未來市長」發給市民。

4人手疊手 私下卡位

陳其邁說，彼此是立院同事，私下天南地北聊天，互動很自然，他直說陳菊是溫暖的長輩，會在巨人肩膀上學習。趙天麟認為，平常競爭激烈，但年節氣氛多了點團圓味道，他也「尊菊」說，有前輩打下好基礎，高雄人才能做夢。管媽說，不要讓政治汙染這麼棒的新年氣氛，避答選舉議題。林岱樺紅包沒發完即快閃離去。

陳菊致詞時，公開點名4名綠委喊話，可以相互競爭，但絕對不要惡意攻擊，心腸有多寬，未來治理城市，就能有更長久、深遠的願景，市民會以高標準及期待看待候選人，如同「選媳婦、選夫婿」心情慎重挑選。

愛將劉世芳退選後，花媽轉向支持誰動見觀瞻。陳菊說，黨內初選民調將展開，尊重黨的制度，支持黨提名的候選人。至於與管媽間的恩怨情仇，「往事如煙，是非恩怨轉頭空」。

(中國時報)