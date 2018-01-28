花媽發紅包 4綠委黏踢踢

高雄市長陳菊（右二）任內最後一次發過年紅包，27日首站到三鳳中街，4名綠委緊跟花媽。（柯宗緯攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

高雄市長陳菊執政第12年，最後一年發紅包，27日首站來到三鳳中街，她笑說，縣市合併後，有機會湊滿12生肖發給民眾，明年就要以市民身分來領紅包。4名角逐黨內高市長初選綠委全數到齊，陳菊公開要大家為他們打氣，而市民也會以「選媳婦，選夫婿」心情慎重選賢與能。

最後一年 湊滿12生肖

距離民進黨高市長初選剩1個多月，4名綠委把握最後時間爭取選民認同外，也展現「尊菊」態度。昨陳菊參加「高雄過好年」活動，下車後，4人一路黏踢踢並肩同行走到主舞台，希望贏得花媽關愛眼神。

4綠委昨應媒體要求，拍下手疊手團結照，微笑更不時掛在臉上，但私下「眉角」多。「兩個男人」座位沒相鄰，中間卡了林岱樺，陳、趙兩人互動少，倒是陳與管媽、林岱樺不時咬耳朵。

4人也積極「卡位」陪同陳菊發紅包，趙天麟搶得先機，站在花媽身後，爭取曝光度。陳菊右側依序為議長康裕成、陳其邁、管碧玲、林岱樺，但因排隊人龍過長，後來改為兩列發放，陳菊「不選邊站」，單獨一排發放，另一排則為「未來市長」發給市民。

4人手疊手 私下卡位

陳其邁說，彼此是立院同事，私下天南地北聊天，互動很自然，他直說陳菊是溫暖的長輩，會在巨人肩膀上學習。趙天麟認為，平常競爭激烈，但年節氣氛多了點團圓味道，他也「尊菊」說，有前輩打下好基礎，高雄人才能做夢。管媽說，不要讓政治汙染這麼棒的新年氣氛，避答選舉議題。林岱樺紅包沒發完即快閃離去。

陳菊致詞時，公開點名4名綠委喊話，可以相互競爭，但絕對不要惡意攻擊，心腸有多寬，未來治理城市，就能有更長久、深遠的願景，市民會以高標準及期待看待候選人，如同「選媳婦、選夫婿」心情慎重挑選。

愛將劉世芳退選後，花媽轉向支持誰動見觀瞻。陳菊說，黨內初選民調將展開，尊重黨的制度，支持黨提名的候選人。至於與管媽間的恩怨情仇，「往事如煙，是非恩怨轉頭空」。

(中國時報)

北門溼地惹議 漁民嗆不要臉 共榮與安康社區 角逐金牌農村

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。