共榮與安康社區 角逐金牌農村

三芝共榮與安康復育原生生物種，如原生國寶級的河口水生植物穗花棋盤腳，打造人類與自然共生共榮的環境。（葉德正翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

三芝共榮與安康社區，歷經12年改造，從推動友善耕作到復育原生物種，不僅展現人類與自然共存的最佳模範，更讓沒落農村找到新生的契機，日前進入農委會第一屆金牌農村競賽初審名單，角逐金牌農村榮耀。

新北市農業局指出，共榮及安康社區由里山橋串聯八連溪兩岸居民生活、生態及生產，因休耕政策導致良田荒廢、人口外移，農村面臨沒落危機。

12年前2個社區參與農村再生計畫，透過生態環境保護營造，復育6種原生生物種、18種民俗植物，如原生國寶級的河口水生植物穗花棋盤腳及拉都希氏赤蛙等，造就社區植物多樣化、生物多樣性環境。

農業局說，社區透過梯田復育及汙水淨化，利用自然環境與水生植物，以6道手續降低環境汙染，成為社區特色景觀池。

荒蕪梯田從14公頃減至9.4公頃，友善耕作面積從1.3公頃增加至23公頃，少量荒蕪農地更提供生物棲息所在，建構完整生態環境，吸引許多都市人來到這體驗休閒農村時光。

幕後推手林義峰說，進入複賽即是鼓勵，這份榮耀將作為延續社區居民們團結一心的力量，最終目的是希望邁向里山願景，實現社會與自然和諧共生的理想。

農業局長李玟則說，金牌農村的精神是要喚起大眾對環境的重視，強調生態、生活及生產的農村風貌，歡迎民眾帶著小朋友前來共榮及安康社區一探究竟，探索農村生活奧妙。

(中國時報)

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