名家揮毫春聯 民眾瘋搶

名家現場揮毫書寫春聯，吸引民眾欣賞。（陳俊雄翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

春節即將到來，新北市土城、樹林區公所27日都舉辦名家現場揮毫贈送春聯活動，吸引滿滿人潮前來索取。

土城區公所邀請4位剪紙老師、16位書畫界老師在區公所1樓大廳為民眾現場揮毫，土城區長楊志宏表示，有鑑往年贈春聯活動都吸引民眾熱情排隊，今年區公所利用1樓大廳讓老師有更寬敞的空間盡情揮灑，讓拿到春聯的民眾旺來福來一整年。

昨日活動共邀請黃書墩、沈長祿、廖春美、余政明、林麗秋、高春英、邱秀味、賴美蓉、李朝順、沈靜芬、黃世仁、樊定中、黃玉葉、許秀珠、陳添進、陳麗玲等16位書法老師，以及謝明栖、翁沛瀅、林凱莉及鄭名惠等4位剪紙老師，共同為民眾現場揮毫及剪紙，公所大廳也擠滿熱情民眾看著老師現場揮毫。

樹林區公所則是邀請新北市書法學會、新北市樹林美術協會、新北市樹林客家鄉親會9位書法名家，在火車站2樓大廳舉辦「春聯報喜賀新歲-名師揮毫活動」活動，並由區長林耀長、台鐵運務段長古時彥、樹林站長王增熙等人共同題字開筆，祝福市民戊戌旺旺好狗年都有好福氣。

民眾表示能拿到老師手寫的春聯超級開心，不只能展現出中國文字的美感，更能感受書法行雲流水間的韻味，搭配會場許多年節歌曲及二胡演出，真的感受到年節接近的感覺。

(中國時報)

劉櫂豪提台東學 饒慶鈴辦義剪 竹市春聯 祝市民一定幸福

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。