名家揮毫春聯 民眾瘋搶

2018年01月28日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

春節即將到來，新北市土城、樹林區公所27日都舉辦名家現場揮毫贈送春聯活動，吸引滿滿人潮前來索取。

土城區公所邀請4位剪紙老師、16位書畫界老師在區公所1樓大廳為民眾現場揮毫，土城區長楊志宏表示，有鑑往年贈春聯活動都吸引民眾熱情排隊，今年區公所利用1樓大廳讓老師有更寬敞的空間盡情揮灑，讓拿到春聯的民眾旺來福來一整年。

昨日活動共邀請黃書墩、沈長祿、廖春美、余政明、林麗秋、高春英、邱秀味、賴美蓉、李朝順、沈靜芬、黃世仁、樊定中、黃玉葉、許秀珠、陳添進、陳麗玲等16位書法老師，以及謝明栖、翁沛瀅、林凱莉及鄭名惠等4位剪紙老師，共同為民眾現場揮毫及剪紙，公所大廳也擠滿熱情民眾看著老師現場揮毫。

樹林區公所則是邀請新北市書法學會、新北市樹林美術協會、新北市樹林客家鄉親會9位書法名家，在火車站2樓大廳舉辦「春聯報喜賀新歲-名師揮毫活動」活動，並由區長林耀長、台鐵運務段長古時彥、樹林站長王增熙等人共同題字開筆，祝福市民戊戌旺旺好狗年都有好福氣。

民眾表示能拿到老師手寫的春聯超級開心，不只能展現出中國文字的美感，更能感受書法行雲流水間的韻味，搭配會場許多年節歌曲及二胡演出，真的感受到年節接近的感覺。

(中國時報)