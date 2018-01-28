蔡英文訪雲林 巧搭友誼橋梁

2018年01月28日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

總統蔡英文27日前往雲林縣斗六市視察「雲林溪水與綠」計畫，強調前縣長蘇治芬、現任縣長李進勇，一棒接一棒讓雲林更進步，並特別提及蘇治芬在縣長任內的貢獻，顯見相當用心要搭起蘇、李2人「友誼的橋梁」。

蔡英文總統27日上午10點許，抵達雲林縣與雲林職業總工會進行座談，但未對外公開，下午1點許在雲林縣長李進勇、水利署長賴建信等人陪同下，前往斗六市視察「雲林溪水與綠」計畫。

蔡英文表示，雲林溪是貫穿斗六市區的重要河流，但是很多斗六的年輕人，其實沒聽過這1條溪流，因為，從25年前開始，雲林溪上面就被加蓋，現在，李進勇縣長用新的觀念與魄力，終於讓雲林溪重見天日。

蔡英文說，這幾年每次到雲林，都會發現地方一直在進步。民進黨在雲林縣執政，由前縣長蘇治芬、現任縣長李進勇一棒接一棒，成績有目共睹，2位縣長的投入和付出，相信縣民也都感受得到。

蔡英文強調，政策的成敗，要看地方政府的執行力。現在，無論是治水、農業創新、能源轉型、長期照顧等國家的重大政策，李進勇的縣府團隊，都展現了最好的執行力，期許雲林縣持續打造農業綠能雙首都，成為台灣的綠色黃金。

民進黨地方人士指出，大家仍盼蔡總統此行能夠化解李進勇與蘇治芬2人的心結，雖然，蘇治芬並未出席陪同，但蔡總統特別提及蘇治芬縣長任內貢獻，有心要搭起李、蘇2人「友誼的橋梁」，設法整合年底縣長選舉的戰力。

(中國時報)