屏東綵燈節 千禧公園亮起來

屏東綵燈節試燈，「聽！萬年溪的歌唱」以小提琴為主體，大大音符像在為萬年溪進行演奏。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

2018屏東綵燈節將於2月5日點燈，26日晚間試燈。今年縣府與屏東市公所合作擴大燈區，20組藝術燈飾結合地景風貌，從萬年溪延伸到千禧公園，美不勝收，讓民眾驚呼連連，縣府歡迎大家到屏東賞燈，享受歡樂的年節氣氛。

今年綵燈節從千禧公園勝利東路開始，沿著萬年溪河畔到民生路，沿途分為歡樂時光、祈福療癒、聲動光譜、魅力屏東、熱帶風光5大區域，結合燈光、音樂及互動裝置，展現屏東在地多元文化。

今年千禧公園首次成為燈區，7組燈飾中有老木門、木製窗格訂製的「窗屋的時光」，呈現眷村的寫照；讓民眾騎腳踏車產生動能發電的「光樹塔」，體驗環保綠能；還有以水果箱打造的「果來旺」小狗造型，呼應今年狗年生肖。

其他13組燈飾分佈在萬年溪，「聽！萬年溪的歌唱」以小提琴為主體，大大音符像在為萬年溪進行演奏；「花樣屏東」熱情的玫瑰花，帶來繽紛浪漫氣息；「飛躍屏東」以海豚展現屏東熱帶海洋風情；關山夕照也搬到萬年溪，「橙日」運用橘黃光暈染，表現夕陽西下的絢麗晚霞。

屏東綵燈節自2月5日至3月4日止，期間有攝影比賽、新春晚會、年貨市集、街頭藝人等一系列活動。縣府觀光傳播處長黃建嘉表示，春節期間萬年溪畔結合屏東公園聖誕節燈飾，二大活動串連讓屏東市變成不夜城。

(中國時報)

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