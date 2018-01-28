華航飛美安大略試航 滿載

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中國時報
／桃園機場報導

中華航空公司規畫在今年3月起，飛航美國加州安大略航線，試航班機27日清晨返抵桃園機場，載客率達到百分之百。加州聖貝納迪諾郡監督Curt Hagman，也率訪問團搭乘試航班機來台參訪，展開與姊妹市桃園市的交流活動。

加州聖貝納迪諾郡監督Curt Hagman為了展現友好，特別在西裝領口別上桃園市徽，讓接機的桃園市長鄭文燦非常高興。Curt Hagman表示，很高興能夠搭乘華航試航安大略的班機來台訪問，出發時看到許多旅客搭乘這班飛機，在安大略機場通關時也很順暢，非常感謝中華航公司的規畫，相信這條航線未來會非常成功，更能促進雙方的交流。

中華航空公司董事長何煖軒表示，非常感謝桃園市政府、聖貝納迪諾郡及兩地相關單位的支持，籌備半年多時間的安大略航線終於試航成功。3月25日起正式開航，每天飛行1個往返班次，目前已開放訂位，而且訂位狀況非常好。

何煖軒表示，洛杉磯國際機場非常壅擠，旅客通關時間需要耗費4個多小時，改從安大略機場搭機，通關時間只要1個多小時，又可以節省許多往返機場的交通時間。尤其東洛杉磯地區住了很多亞裔居民，安大略航線除了華人以外，還可以服務越南裔、菲律賓裔等旅客，華航也與這些國家的航空公司洽談合作事宜，希望未來能提供最好的服務。

(中國時報)

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