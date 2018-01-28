府城客運超時出勤 重罰35萬

2018年01月28日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

春節前夕趕工情形趨於明顯，職災風險隨之增加，台南市政府與勞動部職業安全衛生署27日針對具高職業災害風險的客運業、公共工程及民間營造工地實施聯合稽查，發現府城客運超時，開罰35萬元，代理市長李孟諺強調，過去外界質疑市府未進行勞檢，其實是誤解。

李孟諺和相關單位人員27日上午親赴奇美實業施行春安聯合檢查，李孟諺強調，過去外界誤解台南市政府未積極進行勞檢，事實上，台南市去年1月成立勞檢中心，目前有74名員工，一年來勞動檢查3900多次、裁罰950家，罰款金額達3800萬元，多為不符勞動條件，另也成立專案輔導團隊，輔導2500家廠商改善工作環境。

昨天被稽查到違法的府城客運，去年底曾在2個月內發生4起交通安全事故，昨天聯合稽查人員抽查府城客運員工2017年11月、12月出勤紀錄和工資清冊，發現違反勞動基準法第32條第2項（平常日延長工作時間超過46小時）及第36條（連續出勤超過6天、例假日出勤）等規定，當場裁罰35萬元。

台南市勞工局長王鑫基指出，這已非府城客運第一次遭罰，業者稱因人力不足，既有人力無法因應勤務，勞檢單位告知若未改善，將持續加倍裁罰，下次再違法就是罰70萬元、最高可罰到100萬元。

預計今年8月啟用的「台南市美術館統包工程」則遭查獲有「使用高空作業車未使用安全帶」、「走道鋼筋外露未設保護套或彎折」等缺失，開罰36萬元，「台南市中西區建興段飯店新建工程」等違反如「移動式施工架無上下設備」等缺失，開罰18萬。

(中國時報)