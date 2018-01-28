新址敲定 岡山果菜市場要搬了

2018年01月28日 04:10 中國時報 郭韋綺 ／高雄報導 ／高雄報導

配合高捷岡山路竹延伸線，岡山果菜批發市場即將搬遷，新址拍板定案遷至聖森路、河堤路口的國有土地，已獲國有財產署同意出租，基地面積約1.2公頃；高市農業局正籌備成立農產品運銷合作社全力輔導攤商各項需求，在新舊市場轉移過程無縫接軌，降低損失。

岡山果菜市場1956年設立，攤商數超過150攤，因保有傳統菜市場的特色，是當地居民採購蔬果的重要據點，但菜市場位於岡山火車站前、岡燕路商圈，腹地不足下，原本交通動線就很擁擠，如今為了因應高市府岡山路竹延伸線捷運工程，決定搬遷。

市府與攤商展開協調討論搬遷地點，從大鵬九村、新岡山魚市場等，卻因攤商擔心客源流失反對，希望就近搬遷，無疾而終；最後歷經折衷，新址終於有了著落，新果菜市場確定搬遷到聖森路和河堤路口。

農業局強調，遷移案第5次協調說明會已向攤商說明搬遷補償金和救濟金，3月以後會陸續發放，並協助成立農產品運銷合作社及興辦事業計畫，也會輔導新菜市場承租、建照及各項需求，讓攤商早日吃下定心丸。

居中協調立委邱志偉表示，新果菜市場未來興建費用，會盡最大努力向中央爭取最大比例的補助，使市府和攤商減輕負擔。

岡山果菜市場因為充滿傳統和懷舊感，多來無懼超市生鮮市場的挑戰，屹立不搖60年，是最受當地居民歡迎的蔬果採買地，因鄰近火車站，車水馬龍，也因位於市中心，人潮聚集，無論人氣、買氣都搶搶滾，數十年來成為老岡山人的共同記憶。

(中國時報)