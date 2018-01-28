檢察長宿舍微整形 將再現英姿

花蓮縣定古蹟檢察長宿舍修復工程目前進度已達8成，有望在3月如期完工。（張祈攝）

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中國時報
／花蓮報導

歷經4年研究調查及規畫，修復工程耗資2000多萬的花蓮縣定古蹟檢察長宿舍，盡可能照傳統工法修補，降低建築體危害，加強日式建築防水、防蟲功能，工地主任沈亦琦表示，工程進度已達近8成，3月完工後將再現80年前初建時的英姿。

位於花蓮市三民街與節約街口的花蓮縣定古蹟「檢察長宿舍」，屬高等官第二種宿舍，為日西合併的折衷式住宅，自1936年落成啟用後屹立至今；1993年新建官舍完工後閒置、2008年由花蓮縣政府指定為縣定古蹟、2012年獲文化局、花東基金挹注，是花蓮近6年來第一個辦理古蹟修復的案例。

檢察長宿舍本體現況大致維持始建時的架構，宿舍土地316坪、建物面積45坪，大門進入後有玄關、長廊、客廳、接待室，格局方正，入口門廊具有獨特之牛眼窗裝飾及左右之柱子獨特的造型設計，有其工藝價值。

沈亦琦說，盡可能按照傳統工法進行修復，木材皆漆上由日本進口的天然調和物，增加木材油脂含量，抵抗紫外線，防止木材裂開，所有牆面也打上3層石灰並摻有稻穀，達到壁面保暖、隔音效果。

她說，過程最困難的是前期研究調查，閒置的檢察長宿舍不少設備遭竊，窗戶、柱子不見蹤影，師傅們就像柯南，在有限的痕跡中考察，搭配文獻資料，重新設計規畫，完工後的檢察長宿舍與82年前啟用有超過9成相似。

文化局長陳淑美指出，縣內目前還有77處的古蹟及歷史建築，正在排隊等待各階段補助，檢察長宿舍的修復只是第一步，未來將會朝向街廓方向前進，串聯花蓮市區內各古蹟空間，並邀請民眾一起投入相關古蹟保存維護再利用的工作。

(中國時報)

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