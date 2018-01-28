命懸一線 何在光救回自殺婦

苗栗縣副縣長鄧桂菊（左二）、生命線協會理事長陳宗聖（右二）表揚績優志工何在光（右三），何去年值班時數達802小時。（陳慶居攝）

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中國時報
／苗栗報導

社團法人苗栗縣生命線協會現有116名志工輪班堅守1995協談專線，27日在年會中表揚31名績優志工，其中，何在光去年全年就值班802小時，還有人許多專值繁重的大夜班獲頒「星夜獎」，邱碧瑜更透過協談，結合警消挽回電話另一端上吊及割腕現場的寶貴生命。

苗栗縣生命協會成立28年，116名志工以協談專線為核心，24小時在線協助求助者，提供精神心理、感情、家庭、人際因素等協談諮商服務，及時幫助生命受困的求助者找到出路。

生命線年會昨在公館蘭庭農莊舉行，副縣長鄧桂菊及國際生命線台灣總會輔導理事長張春玉等多人出席，並與理事長陳宗聖表揚長年輪值大夜班的星夜獎志工21名，全年值班時數超過200小時志工10名。

62歲也是生命線發起人的志工何在光，去年值班時數長達802小時，鼓勵無數陷入生命困境的民眾走出低潮。他說，印象最深的是一名服安眠藥又喝高粱酒的婦人，睡1樓的兒子不知母親自殺，阻擋警消人員，但他電話中聽到救護車和警察訪談聲音，確認婦人就在屋內，幾經協調終於成功援救這名已昏迷的婦人。

另名志工邱碧瑜接線時，機警察覺個案已有自殺危機，協談的同時技巧性通報警消系統，在關鍵時刻及時從自縊及割腕現場，從鬼門關前搶救寶貴生命。

副縣長鄧桂菊肯定生命線以專業協談諮商服務，幫助茫然無助及需要解惑的鄉親，是一群可敬的守護天使。她並呼籲民眾尊重及愛惜生命，如情緒上難過的關卡，應尋求專業協助，學習轉化念頭、找到更多生命的價值與意義。

(中國時報)

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