蔣萬安台中助選 盧燕秀、江臣啟都沾光

2018年01月28日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

立委蔣萬安不選台北市長，改當超級助選員！27日他與顏寬恒合體，陪同盧秀燕到沙鹿市場掃街，沿途受到民眾熱情回應；蔣萬安28日將到豐原慈濟宮出席江啟臣舉辦的春聯書寫暨客家燈籠發送活動；他表示，國民黨有很多優秀人才，盧秀燕、江啟臣更是一時之選，誰出線對市民都是最好選擇。

盧秀燕拚初選邀「男神立委」蔣萬安與「重炮立委」顏寬恒拉抬人氣！3人到沙轆觀音亭參拜，隨即轉往沙鹿市場拜票。民眾爭相上前握手，菜籃族甚至緊貼要求合照，蔣萬安不忘提醒「電話民調要支持盧秀燕」、「拜託市長支持盧秀燕」。

蔣萬安說，盧秀燕是他在立法院非常要好的同事及前輩，對台中市政規畫很有想法，特地南下相挺。顏寬恒說，盧秀燕、江啟臣在黨內良性競爭，各自努力拚初選都是為台中市打拚，只要有需要他都會幫忙。

盧秀燕向市場民眾懇託，多位菜販送上青蒜及菜頭預祝她「初選順利出線」。盧秀燕表示，很感謝萬安、寬恒陪她掃街拜票；國民黨新生代人才輩出，她對大選非常有信心。

江啟臣27日連跑多場慈善行程，包括大里跳蚤市場公益活動及神岡獅子會冬令救濟等；江啟臣為衝高民調支持度，晚間邀「新女力」立委柯志恩、王育敏及林麗蟬到旱溪夜市拉票，今日也搶到蔣萬安幫忙助陣。

(中國時報)