中梵警訊 外交雪崩步步驚心

2018年01月28日 04:10 中國時報 主筆室

從很多跡象看，教廷與中國大陸正日漸靠攏，雖然若干關鍵問題猶未達成共識，但梵蒂岡希望重回中國大陸的意願相當強烈，一旦對中國的條件作出重要讓步，中梵建交將不再有障礙。這對台灣是一大警訊，而我國國際生存空間所面臨的步步驚心，又豈只在於教廷而已？

天主教媒體《亞洲新聞》報導，梵蒂岡對主教任命問題已向北京讓步，日前派出代表團赴中國，要求兩位獲教廷認可的主教讓位給中方選出的主教，其中甚至有擔任人大代表、曾遭教廷懲以「絕罰」者。天主教通訊社則報導，教廷與中國政府進行協商，梵蒂岡可能會承認7名中國官派主教，以交換中國認可教廷指派的數十名主教。從台灣的角度，最關切的應該是會不會失去在歐洲的唯一邦交國，以及是否連帶影響到信奉天主教的中美洲邦交國。

中梵建交的障礙從來不是台灣，1971年我國退出聯合國，教廷就召回駐華大使，將駐華大使館降為代辦級至今，將來如果中梵建交，台灣這裡只要換個牌子，從外交關係回歸民間宗教關係就可以了。真正讓中梵建交卡關的是，一個全球天主教徒的最高領袖，與一個統治中國大陸的政權，在中國這片領土上，誰的領導位階更高？

其他國家間主權各自獨立，互不干涉，不存在位階問題，偏偏教廷不是一般國家，而是以天主教會為骨幹、全球12億教友為血肉的信仰團體。教宗是基督的代表，是普世教會在現世的牧人，全球教徒的最高精神領袖。天主教會最基本的功能與價值，就是精神上的信仰高階，一旦這個地位被打破，其存在意義也會大受貶損。大部分國家與教廷交往時，秉持著「上帝的歸上帝、凱撒的歸凱撒」原則，尊重教會的宗教領導地位，但有些集權國家卻不容許天有二日。

中國與教廷的矛盾，首先在於，政權的統治位階必須凌駕包括神權在內的所有力量，因此教會隸屬於羅馬天主教會還是國家宗教局，主教由教廷還是中國官方任命，在在都挑戰著各自的核心立場。其次，隨著教會而帶入的宗教影響力，是否會在內政上引進外國勢力的干涉，也令主政者多所顧慮，尤其中國內部族群與宗教議題向來敏感，中國政府必須考量到整體及長遠的效應。而大陸地下教會與愛國教會長期以來的對立、與政府間的衝突，既讓中國大陸政府難以寬懷接納，也讓教廷內部對向中國讓步有所爭議。

教廷其實一直想重新納回中國大陸，現任教宗方濟各尤其積極，且已二度表示願意訪問大陸。教廷已經與越南建立了越南提議、教廷任命主教的「越南模式」，越南有裡子，教廷有面子，彼此尊重，皆大歡喜。如果中梵能達成同樣的安排，則主教任命問題大體可解。如果教廷逼主教遜位給中國官派主教的報導屬實，則更是教廷的一大讓步。

但是，中共總書記習近平在2015年中央統戰工作會議首度提出「宗教中國化方向」，其重點在於各宗教堅持獨立辦教、遵循共產黨領導，而這又顯示中國對教廷未必存有太多寬讓彈性。

對於中梵關係，中國要考量的面向很多，包括領導位階問題、主教任命、教會從屬與指揮權、未來教會資產與學校、教會組織擴大深化的影響、宗教力量成長造成的社會安定問題等等。當然，兩岸關係也在考量之中，畢竟教廷斷交對台灣頗有殺傷力，不過大陸要挖幾個邦交國並不困難，要顧慮的反不如教廷複雜。因此，中國對教廷並無急迫感，而是好整以暇地等待教廷開出足夠優厚的條件，否則中國不需要改變現狀。

反觀台灣，對教廷也好，對大陸也罷，都沒有施壓的籌碼。如果教廷最終連曾受迫害的地下教會都可以犧牲，台灣教友自然不在考量之列，至於中國大陸，台灣更無反制能力。外交和兩岸是銅板的兩面，政府如果不能找到與大陸重啟對話的交集點，國際生存空間必然日趨萎縮。中梵關係是神權與政權的角力，籌碼日益流失的台灣如果改變現狀，不只會被教廷遺忘，也將在國際舞台上被擠到邊緣而脆弱的地位。

(中國時報)