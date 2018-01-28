2018年01月28日 04:10 中國時報 主筆室

立委蔣萬安棄選台北市長，被媒體形容「打亂國民黨2018選戰布局」，一級戰區的六都，桃園立委吳志揚態度曖昧不明，僅撂下一句「沒說不選，沒有說非我不可」，台南、高雄、屏東仍無強棒，外界不免納悶：為何執政黨惹得民怨四起，在野黨仍瀰漫怯戰氣息？

所有國民黨不分區立委，都簽有切結書，不得拒絕徵召投入2018選戰；此一設計目的，在於給可能參選2018年縣市長選舉人選2年培育期，就是所謂「縣市長培育名單」。

例如，桃園藍綠版圖五五波，再加上吳志揚上屆僅小輸2.4萬票，本屆若捲土重來，仍有一定勝算；屏東出身的柯志恩若能加強在地經營，難道沒有一戰潘孟安的實力？

可惜的是，吳志揚至今未展現「非我不可」的企圖心，包括柯志恩等人，對於投入2018縣市長選戰的意願不高，此一局勢發展不僅讓藍營縣市長布局受挫，難免也讓基層失望：為何藍營政治人物，總是缺乏背水一戰的勇氣？到底是盤算太多還是另有個人考量？

目標人選婉拒參選的情況下，倘若黨中央堅持徵召，屆時不是當事人被撤銷不分區提名，就是心不甘情不願、倉促上陣。這樣的選戰，豈有勝算？

對國民黨而言，面對執政黨大搞轉型正義、黨產會無情追殺，2018是生死存亡的一戰，要繼續當溫馴綿羊或是有雄心的狼，答案已經很清楚！

(中國時報)