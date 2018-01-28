選戰踩紅線 北京難容

2018年01月28日 04:10 中國時報 胡勇

雖說兩岸關係並非「九合一」選戰的主軸，但在當前形勢下，卻極有可能被政客操弄，從而催生兩岸新的危機。對台灣大小選戰，對岸一般作壁上觀。然而，一旦出現脫軌演出，北京不會坐視。隨著大陸對台獨容忍度越來越低，諸如「選舉考量」等遁詞也愈發難以令中共釋懷。因此，負責任的政治人物一定要避免讓選戰傷及兩岸。

兩岸關係被政客消費，甚至淪為選戰犧牲品，有前車之鑒。陳水扁當政之初，一度試圖緩和兩岸關係，也曾經對大陸示好；但由於扁政府治理失敗，民調墜落，在接連而至的選戰壓力下，最終選擇了對內撕裂台灣，對外挑釁大陸的不歸路。這一下策儘管極度不負責任，但短期內可以激發民粹，催生選票，因此在陳水扁任內屢試不爽。有陳水扁作「表率」，綠營各路人馬在選戰中更是肆無忌憚大打兩岸牌，不僅使當時的兩岸官方關係高度對立，民間觀感也每況愈下。

如今，蔡英文似乎正在滑向慣性軌道。上任以來蔡政府同樣面臨治理不善，民怨沸騰的窘境。隨著被稱為期中考的「九合一」選戰臨近，在「選舉至上」思維下，不排除蔡英文會拋棄之前對大陸的承諾與善意，走回陳水扁時代兩岸對抗的老路。最近成為兩岸熱詞的「台灣價值」就很值得省思。輿論心知肚明，當事人更是明知故問，蔡英文突然向柯文哲發難，就是要在選舉年昭告，民進黨不認同「兩岸一家親」或者「兩岸命運共同體」。以在野黨看來，所謂「台灣價值」根本就是「台獨價值」的遮羞布。

陸媒已經注意到，在蔡英文要挾柯P選邊站隊的同時，獨派也在利用蔡英文尋求連任的心理，誘使其向獨派表忠。連日來，政壇堪稱波詭雲譎。一會兒上演「台獨父子」世紀和解，一會兒又風傳阿扁要組建「一邊一國」台獨新黨，連綠營內部都在唱衰蔡英文連任前景，更有獨派大老叫板蔡英文如果不能為台灣「正名」，就應下台謝罪。蔡政府近來對大陸的一系列對抗性姿態，似乎也表明台灣特殊的選舉政治正在直接或間接傷及兩岸關係。因此，大陸國台辦旗下「中國台灣網」最近發出預警，「隨著年底島內地方選舉的臨近，各種衝撞兩岸關係底線的事情很有可能繼續增加，使原本複雜嚴峻的兩岸關係雪上加霜。」

因此，不要以為在選戰中傷害兩岸關係的只有民進黨政府或者綠營。從過去的選戰中可以看到，被民進黨主導了議題的國民黨有時候也會對兩岸關係發難。而且為了洗脫「親中賣台」的罪名，國民黨甚至表現得比民進黨更激進。事後卻可以「選舉語言」4個字輕描淡寫，一筆帶過，讓大陸吃個啞巴虧。現在國民黨高層也是一切向選舉看齊，為了打贏選戰，不排除口不擇言，不擇手段，從而再次傷及兩岸關係。

不過，今天的大陸當局對「台獨」的容忍度越來越低，管控兩岸關係的工具也越來越多，民間反獨促統熱情更是空前高漲。無論藍綠陣營，想以選戰為掩護，對大陸過足嘴癮或者在兩岸關係上鬥狠已經越來越不現實。選戰只是台灣一時的風景，兩岸關係才是永恆的課題。大陸一般不干涉台灣選舉，但政治人物也要知進退。如果缺乏自律，大陸當然會給他們「上課」。

(中國時報)