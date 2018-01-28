落漆的台灣價值不必附和

2018年01月28日 04:10 中國時報 龐建國

對於今年底台北市長選舉民進黨要不要推出候選人，或者再度禮讓柯文哲，蔡英文總統講話了。她希望柯文哲再次確認「台灣價值」，以便讓民進黨的支持者鑑別他還是不是盟友，值不值得禮讓。然而，什麼是「台灣價值」，蔡英文講得吞吞吐吐、含含糊糊，不僅柯文哲提出質問，輿論界也是眾說紛紜，諸多嘲諷。

大家心裡都有數，蔡英文說民進黨基層對柯文哲有疑慮，主要就是不爽柯文哲曾經公開表態，直言在當今世界上並沒有人認為有兩個中國，所以「一個中國」並不是問題；以及台海之間是「兩岸一家親」的關係。聽在民進黨的耳裡，這種態度已經嚴重背離了台獨立場，所以，蔡英文不能不向柯文哲喊話，討個說法，好給民進黨的支持者一個交代。

蔡英文顯然曉得，「台獨」這兩個字可不能隨便出口，處理不好，就會掀起軒然大波，不僅在台灣引發爭議，也會招致大陸的反彈和美國的不滿。所以，當被問到什麼是「台灣價值」的時候，她就實問虛答，說是有很多不同的定義，要聰明人的柯文哲自己去體會該怎麼做。話只說一半而意在言外，玩起「你知道的」小把戲。

用文青語言包裝門面，用含糊的言詞回應實質問題，似乎已經成了蔡總統的慣用手法。這樣的招式用得適當，或許可以四兩撥千斤地化解一些尷尬，然而，當它用多用老之時，就顯得太缺乏底氣，很沒有自信。

回想蔡總統乘著太陽花學運所掀起的風潮，在本屆總統競選之時，勢如破竹、意氣風發的局面。再對照如今深居簡出，拒馬護身，講起話來閃閃爍爍的樣子，不能不令人有相當的感慨。畢竟，當家執政是要面對現實，拿出本事的，不能依靠包裝出來的形象，以及民眾一時的激情。在豬都能飛得起來的風口浪尖上，妳講什麼話，都會有人景從附和；一旦氣衰勢弱，妳再多言，就會有期待之外的反應。

從李登輝的時代開始，以「台灣」為名來切割兩岸，似乎成了政治正確的唯一選擇，所謂「台灣優先」、「台灣共識」和「台灣主體性」，都包藏著敵視大陸、邁向台獨的意涵。如今，蔡英文宣稱的「台灣價值」，又何嘗不是同樣的路數？

問題是，今天的台灣已經不是當年的台灣，今天的大陸更不是過去的大陸。真的在意台灣同胞的福祉，真的想為台灣謀求好的出路，就請經營出一個能夠和平發展的兩岸關係。否則，不管再怎麼包裝，「台灣價值」都註定了是個落漆的口號，得不到共鳴的。（作者為台灣競爭力論壇學會理事長）

(中國時報)