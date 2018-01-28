川普鷹派戰略 小英莫逞強

2018年01月28日 04:10 中國時報 張文基

美國總統川普在世界經濟論壇再度放出訊息，被解讀為有條件重返《跨太平洋夥伴協定》（TPP），這其實只是川普「美國優先」的一個小策略而已。在大的戰略上，並沒有改變。

2017年川普當選美國總統的最大意義，是喚起美國人民對過去30年主導美國經濟金融貿易及國防的「大戰略」的批判檢討和深思。2018開年以來川普政府宣示了一系列的戰略報告、政策和措施，顯示經過一年的內部博弈，師承傳統地緣政治理論的鷹派和代表美國兩黨建制派的力量，已經戰勝了主張回歸二戰前收縮性戰略的傳統美國保守主義力量，因而主導了川普政府的對外戰略和政策。這將不可避免的會重蹈過去的錯誤，也將帶給美國、世界和台海兩岸災難。

遠在1940年代古典現實主義派的外交政策學者史派克曼就明確指出，美國必須阻止任何國家或國家集團控制歐亞大陸，切斷美國與它的經濟和安全夥伴的聯繫以確保美國的安危。這個思想主導了此後70多年的國安戰略：強調全球性的存在，前進性的防禦策略及核子遏阻。詳細閱讀白宮主導的國家安全戰略報告和國防部主導的國家國防戰略報告，清楚的顯示川普將奉行所謂的「有原則的現實主義」，其內容與古典現實主義沒有本質的不同。

兩篇報告都瀰漫著深層次的不安，因為美國在各領域的優勢正在迅速流失。報告都明確指出中俄是企圖改變現存世界權利結構和秩序的改變者強權，是競爭對手和防範的對象。而中國，因為她的全方位迅速崛起更是第一號的對手。

在亞太地區美國最擔心的是中國的反介入能力的迅速提升，它將限制美國支援地區盟友的能力，報告中提出了南海、釣魚台列島等等，但是這些都是幌子，言外之意就是台灣。由於中美關係的敏感性，在對台問題上的表述還猶抱琵琶半遮面，不敢直接表明具體如何支援台灣對抗大陸的威脅，而只是重複《台灣關係法》的陳腔舊調。然而類似《台灣旅行法》的切香腸似的方式加強與台灣的全方位聯繫將層出不窮。隨著台灣內部的動盪加劇，蔡政府極可能加緊與美國的鷹派勢力配合，衝擊「一中」底線。這種企圖如果不斬斷，將給台灣人民帶來災難。

然美國鷹派人士的對華戰略企圖必將失敗，原因有四：一、美國防禦面太寬，除了亞太、中東、歐洲，還有國際恐怖主義，而中國的威脅就在家門口，何況美國的國力無法支撐與中國的全面衝突。二、迫使中俄聯合對美，這將根本改變了美中俄的三角關係。三、製造緊張局勢加強軍事投入，將加深每年的財政赤字。四、美國內部的認知不一致，報告中強調的自由貿易和川普的經貿做法是有矛盾的。

台灣處於兩個巨石間，最好的做法是做為一個潤滑液，而非逞強做一個擋路的小石頭，利弊豈不明哉！（作者為美國中美論壇社社長）

(中國時報)