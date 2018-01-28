2018年01月28日 04:10 中國時報 楊宏基

前陣子買了網路電視機上盒，以為擺脫了怪怪配音的韓劇及一再重播的電影；卻發現裡頭大部分是大陸戲劇、綜藝和大陸翻譯的日、韓、歐美戲劇，簡體字幕和不同的用語，看得好不習慣。

電視、電影是庶民文化的綜合呈現，笑哏、哭點都應該從共同的生活經驗出發。像《雞排英雄》和《阿凡達》其實都是講擊退強權企圖入侵的故事；後者是國際級的大片，前者卻不易在沒有夜市文化的區塊獲得共鳴。但是電視、電影卻也是文化滲透最有效的利器，譬如日劇《半澤直樹》的「加倍奉還」琅琅上口、韓國綜藝掀起舞蹈、彩妝風潮，在無形中改變民眾的生活。妻子在看了幾個搞笑擂台綜藝後竟學起表演者的口頭禪：「咋地咧」。

從相對的角度來看，台灣似乎成了文化滲透最容易的地方；早期的美國影集、港劇、日本卡通，到現在的韓國，幾乎占滿一般民眾的生活日常。當然，大陸製戲劇和綜藝節目因為文化背景相同，就更容易接受了。而差別是過去自製率高，傳統的歌仔戲、布袋戲比現在多很多。現況是孩子愈來愈聽不懂俚語，不懂民俗典故的由來，也就是說台灣庶民文化幾乎已經被邊緣化。或許有人會說電視台該負起責任，但商業電視台囿於獲利的基本考量，其實很難有什麼作為。倒是號稱「屬於國民全體」的公共電視的失能，才是最令人憂心的。

連續拔掉集團內華視總經理、公視副總經理的「公廣之亂」，隨著時間逐漸消失在媒體版面。隱藏在人事鬥爭背後，是兩個政治光譜相近媒體集團爭取「殖民地」的廝殺；當初喊得震天價響的「黨政軍退出媒體」對照今日的失語噤聲，讓人見識到在權力前低頭的醜陋。而誰又在乎爭權奪利的同時可能的「文化亡國」的危機？（作者為資深媒體人）

(中國時報)