揚威澳網 梁恩碩拿雙料冠軍

2018年01月28日 04:10 中國時報 廖德修 ／綜合報導 ／綜合報導

17歲的台灣小將梁恩碩昨於澳洲網球公開賽青少女組單打決賽，以直落二（6-3、6-4）擊敗法國選手布瑞爾，成了首位拿下大滿貫賽青少女單打冠軍的台灣選手。稍後她與大陸的王欣瑜搭檔，苦戰3盤以7-6(4)、4-6、10-5擊敗艾帕謝（巴布亞新幾內亞）／孫璐璐（瑞士），一舉包辦大滿貫賽青少女單雙打冠軍，成了名副其實的台灣第一人！

新生代球后 創紀錄

值得一提的是，本屆澳網老牌「海峽女雙」謝淑薇／彭帥（兩人均32歲）再度合拍，表現雖不錯，可惜在4強止步。沒想到年紀僅她們一半的「新海峽女雙」梁恩碩（17歲）／王欣瑜（16歲），卻在青少女組過關斬將拿下冠軍；去年美國公開賽她倆曾搭檔打進4強，這次澳網終於更上一層樓，抱回冠軍盃。

王欣瑜身高182公分，被譽為大陸網壇的天才美少女、明日之星，前景看好。梁恩碩僅158公分，兩人簡直就像「天龍地虎」般絕配，尤其梁恩碩一日內連拿單雙打冠軍，體能與意志力更令人敬佩！

梁恩碩昨先在單打對決布瑞爾，首盤開局雖被破發，但馬上回破對方發球局，並連拿4局，包括第4局再度破發，最後以6-3拿下首盤。次盤布瑞爾頑強抵抗，梁恩碩稍費一番手腳，才以6-4拿下第2盤，並贏得冠軍。

稍事休息後梁恩碩與王欣瑜搭檔，對決艾帕謝／孫璐璐，首盤打到搶7，梁王配以7-4拿下首盤。次盤艾帕謝／孫璐璐以6-4扳回一城，按規定第3盤採「超級搶10制」，先拿10分者勝，梁王配一路領先，以10-5贏得最後勝利。

梁王絕配 一路領先

昨亦進行青少男組單打決賽，台灣「夜市球王」曾俊欣遭遇美國的柯達，苦戰兩盤以0比2落敗，屈居亞軍，兩盤比數6-7(8)、4-6；首盤非常激烈，兩人打到搶7，最後柯達以8-6險勝。

此外，昨晚女單冠軍戰，第2種子丹麥的沃茲妮亞琪以2比1擊敗頭號種子羅馬尼亞的哈麗普，贏得生涯首座大滿貫賽女單冠軍，也將擠下哈麗普，暌違6年後重回球后寶座，3盤比數7-6(2)、3-6、6-4。

(中國時報)