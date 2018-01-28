仕招社福基金會 夜訪街友送暖

2018年01月28日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

農曆過年是闔家團圓的日子，但許多街友幾乎都有著不得已的原因，無法和家人相聚，仕招社會福利慈善事業基金會在旺旺志工團支援下，27日凌晨冒著細雨與13度低溫夜訪千餘名街友，讓生活陷入困頓的街友們，備感過節溫暖。

從26日深夜開始至27日凌晨，旺旺志工團與台北市社會局社工，兵分3路由台北車站出發，分別前往北車廣場、華江橋、西門町、艋舺公園和台北橋等地周遭，發放春節慰問禮金，志工除贈送每名社福單位列管的街友禮金500元，也順道關心街友的生活需求和身體狀況。

「感謝你們，新年快樂！」一名長期接受旺旺志工關懷的郭姓街友說，領到紅包後，就可以在過年前換件新衣、好好飽餐一頓，感激社會大眾沒有忘記街友，在寒冬中送暖。

基金會課長周哲仁表示，仕招社福慈善基金會是旺旺集團董事長蔡衍明及其蔡氏家族，為了紀念父母親的福澤，各取其名字後一字而設。

他說，基金會以飲水思源，反饋社會的出發點，致力公益活動和推動社福事業，從事社會救助、落實老人福利和推展文化工作為宗旨，期許對社會略盡棉薄之力，讓旺旺的關懷與服務理念更加落實。

周哲仁還指出，蔡衍明出身台北大稻埕，從小在台北後火車站看到很多到台北打拚的中南部鄉親，因種種因素流落街頭，無法回家過節，所以當他事業有成，就指示基金會在三大節日都要發放紅包給街友，至少可以買點過節食品感受年節氣氛，基金會關懷街友至今已逾16年，總金額近5000萬元。

(中國時報)