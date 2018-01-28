創作療傷 蔣友梅打開心色之扉

2018年01月28日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

繼上次回台辦展已相隔5年，蔣友梅近日再回台舉辦個展，《心色之扉》將呈現自己多年來對佛法、瑜伽、哲學、量子物理學上的思考，甚至說是自我修鍊和療癒的記錄。她表示開始創作是為了療癒，療癒什麼？「每個人都有傷」她如此回答。

身為蔣家第四代，「蔣」這個姓註定蔣友梅在同儕中面對更多的孤獨與沉重，也讓她很早就開始創作，但大家往往忽略了她曾受業於胡念祖、王藍、李德及羅德里．魏特弗等人的藝術修為。而後蔣友梅於1989年開始修佛也開始以文學、攝影、繪畫、裝置等不同形式的媒介創作，此次的作品《共振》系列，便是以《心經》為基底。

《共振》系列的創作過程近似儀式，蔣友梅收集象徵「我執」的髮絲，與塵土、油彩黏劑調和後，以手代筆，在默誦《心經》的同時反覆書寫梵書經文，直到畫布層疊滿字跡，而在顏料乾燥後，又再予以抹除、摧毀，如此重覆著，宛如生滅滅己的自我迴返。蔣友梅採用七個主脈輪的顏色：紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫來呈現，也是古印度瑜伽術中振動原理用來淨化、療癒身心的顏色。

蔣友梅自言，這一系列的創作，「是色與空互動過程的記錄，在用色的過程中，我很自然地和色彩的頻率發生共振、共鳴，感到主、客體間的界線愈發模糊。」在她的體驗中：「人是環境，環境是人，一切都是振動的表象，一切都是過程。」

(中國時報)