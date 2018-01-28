太平輪紀念碑 高牆終於拆了

太平輪海難罹難者家屬在木條卡片寫上祈福話語，繫在紀念碑後方的鐵網上，對罹難親屬追思懷念。（李其樺攝）

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中國時報
／基隆報導

太平輪海難紀念碑長期以來被阻隔在軍營內，27日舉辦追思會，首度拆除高牆讓兩岸遺族可以接近追悼，家屬一度熱淚盈眶地說：「終於可以自由憑弔了！」

文化部長鄭麗君、基隆市長林右昌、立委蔡適應昨與40多位罹難者家屬來到紀念碑前獻花、寫祈福卡。林右昌表示，拆除軍方圍牆讓「太平輪遇難旅客紀念碑」變成所有人都可進出的自由空間，除實現對家屬多年的承諾，也代表著空間解嚴，感謝鄭麗君和蔡適應居中協調，讓紀念碑重見天日。

「不只是家屬的紀念碑，是我們共同的紀念碑。」鄭麗君說，有上千名大陸旅客和台灣人在海上遇難，卻因為紀念碑被畫入軍營，使家屬只能孤單地將這段思念埋葬在心中，3年前她得知這段歷史後，下定決心要把紀念碑還給台灣社會，「因為思念不需要申請」，將成立紀念公園，讓大家記住戰爭的殘酷及得來不易的和平。

「盼紀念碑重見天日盼了20多年了！」資深球評張昭雄語帶哽咽地說，過去每年要來悼念亡父時，只能隔著圍牆憑悼，現在終於可以接近紀念碑，相信家父在天之靈也會看到。69歲婦人王通和丈夫、女兒及孫子，一家3代特地從上海搭機來台參加海難追思會，王通還帶著手摺紙花和父母年輕時的合照，表達對罹難父親的追思。

1949年1月27日小年夜，太平輪從上海開往基隆途中，在舟山群島海域失事造成1000多人死亡慘劇；1951年政府在基隆港大沙灣沙灘邊豎立「太平輪遇難旅客紀念碑」，後來港務局填海造港，紀念碑被畫入軍方營區圍牆內，家屬前往悼念必須向軍方申請才能進入，有如「探監」。

經罹難者家屬多年來不斷爭取，基隆市政府去年12月中拆除圍牆，讓紀念碑重見天日，今年1月25日口袋紀念公園落成，家屬從此不再受圍牆阻隔，可以自由進出悼念罹難者。

(中國時報)

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