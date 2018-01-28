華語流行音樂盛典 華納風光奪12項！老蕭率獅子 咬3獎

2018年01月28日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

潘瑋柏昨穿格紋大衣參與盛會。

李榮浩昨連獲3獎肯定。

潘瑋柏、蕭敬騰（老蕭）率領的「獅子合唱團」、李榮浩及宋念宇（小宇），27日出席在北京舉辦的「華語流行音樂盛典」，華納群星共風光攬獲12項大獎。「獅子合唱團」自2016年老蕭領軍成團以來，打破不少樂壇紀錄，昨除了拿下「最受歡迎樂團」大獎，還以〈我們的愛〉獲「電台點播冠軍」及「年度20大金曲」；老蕭近期除了忙個人單曲〈皮囊〉及演唱會，透露獅子合唱團今年也有新作品。

老蕭師弟小宇，除了以「最佳創作男歌手」身分風光登台，〈同在〉更獲「在榜時間最長單曲」及「年度20大金曲」；對於新的一年，小宇表示除了繼續幫其他歌手製作專輯，也正籌備自己的全新作品，「保證不再讓大家等5年」。

李榮浩表情包夯

日前才結束巴黎時尚秀活動趕回來的潘瑋柏，昨以暌違3年的專輯《異類 illi》橫掃「最受歡迎男歌手」及「最佳唱跳歌手」獎，並以〈Coming Home〉獲「年度20大金曲」，加盟新東家後成績亮眼，潘瑋柏開心表示：「請大家拭目以待接下來要公布的巡演計畫。」

李榮浩昨則奪下「最佳男歌手」，更以專輯《嗯》獲「傳媒推崇製作人」、〈就這樣〉獲「年度20大金曲」；近來忙錄大陸實境節目《偶像練習生》的他，因在節目中求好心切，總是板著臉孔，成為各大熱搜榜話題，還有粉絲製作「表情包」，將他板著臉的表情加上註解，非常逗趣。

(中國時報)