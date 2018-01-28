張棟樑：謝謝你們一直在

2018年01月28日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

張棟樑昨晚首唱忍不住落淚。（盧禕祺攝）

張棟樑父親（左）和母親昨來台力挺兒子。（盧禕祺攝）

張棟樑27日舉辦「口袋的五度世界」演唱會，斥資400萬打造小巨蛋規模，吸引滿場1500位歌迷支持，收支打平。張棟樑自2011年發行《別再驚動愛情》後淡出演藝圈，相隔近7年重返歌壇，他感性問候許久不見的粉絲：「謝謝你們一直都在！」獻唱〈年華〉時他數次落淚，哽咽自責說：「每次一到緊要關頭就有這種莫名其妙、掉漆的事情！但你們給我很大能量，我真的滿享受的。」

36歲的張棟樑，2004年以〈當你孤單你會想起誰〉暴紅，成為校園傳唱及活動最紅的歌，獲「華語K歌小天王」、「微笑王子」封號；歌唱事業走紅後，他陸續演出《微笑PASTA》、《無敵珊寶妹》、《女王不下班》等偶像劇也獲好評。

父母飛台相挺

2011年淡出後，他的演藝歲月空白一大段，昨表示只是沉靜了一段時間，「大家都說我退出，其實我只是休息一下，試圖找到自己的方向、音樂的目標，過去10年包裝的形象，不論微笑男孩或王子，都是某個層面的我，但現在我誠實地、真心地回歸歌手身分，這就是我繼續做音樂的目的。」

他昨獻唱〈王子〉揭幕，除了〈當你孤單你會想起誰〉、〈寂寞邊界〉等經典曲，也首唱新歌〈晴天樹〉，並預告3月推出新專輯；圈內好友張智成、方泂鑌、王彩樺、蔡旻佑等人到場相挺，張棟樑的父母也從馬來西亞飛來支持。

(中國時報)