吳慷仁想蓄鬍自嘲小田切邊

吳慷仁在臉書曬出與愛貓的合照。（取材自臉書）

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中國時報
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吳慷仁昨擔任LumiSpaX嚕嚕米美肌快閃店一日店長，與影迷同歡。（蘇蔓攝）

吳慷仁和鍾瑶去年10月分手，但不影響2人事業運，吳慷仁作品、代言不斷，鍾主演偶像劇《姊的時代》也獲好評，吳27日出席美肌商品活動，被問有看前女友新劇？他面露尷尬：「我有看預告，小樂很棒。」只稱讚小樂嗎？他急忙補充：「都很好，導演也是，都是好朋友，各自努力！」絕口不提鍾　。他表示，現在不會特別關注女方表現，只是剛好在臉書看到預告，聽到該劇收視飆高，他也鼓勵：「那很好啊，太棒了，希望大家多多支持！」

昨戶外記者會吸引上百群眾圍觀和拍照，吳慷仁大方接受上台的影迷熊抱，更熱情壁咚粉絲，對合照來者不拒，觀眾的熱情程度也讓他有些驚訝，近日為戲留長髮的他笑說：「應該是想看我最後的長髮吧。」

放心不下「枕邊人」

雖然戲一殺青就會剪短，他表示開始有留長髮的念頭，還想學日型男演員小田切讓蓄鬍，搞笑說：「我是小田切邊啦！」

吳慷仁去年中接連拍攝電影《引爆點》、《刁民》和戲劇《憤怒的菩薩》，將在過年期間喘口氣，年後立刻有新戲開拍，還將出國工作1個月，不過因家裡養貓咪一公一母，讓他一度猶豫。

他的2隻毛孩平日會跳上他的床，在他一左一右睡覺，但他盡可能不離家太久，因他曾離家3天沒找人照顧貓，雖飲食充足，最後床上都是貓大便，此次出國恐怕得找地方安頓2隻愛貓。

(中國時報)

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