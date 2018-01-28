許含光：除寫歌什麼都不會

2018年01月28日 04:10 中國時報 許雅淳 專訪

許含光從小學習古典音樂，創作相當有自己的風格。（羅永銘攝）

陶喆（David）旗下新人許含光剛推出新專輯《曖曖》，他高中畢業那年與好友組團，透過推薦得到進錄音室唱歌給偶像陶喆聽的機會，他特地與好友花1周寫出自創曲〈Take a Bow〉，意味向偶像鞠躬；首次在陶面前演唱時他「很緊張，腦袋一片空白」，之後陶說：「就做音樂吧！」間接認可他的實力。

簽約後，許含光因創作壓力常與好友意見不合，團體因此解散，後來彼此互相講出內心話，至今仍是好朋友，「我們就像分手的情侶。」他獨自發片，從詞曲、樂器分配等細節一手包，也歷經撞牆期。在困境中，他自認「除了寫歌創作，我什麼都不會」，長達3年的低潮，除了做音樂，他兼職當家教，也需家人支援，直到發行新專輯後，才有較穩定的收入。

兒時天天練琴

今年24歲的他，見陶喆對音樂創作的細膩度感到相當佩服，「我看到David老師調Vocal，每一句的大小聲，每首歌的複雜度、每個細節、器材的講究都超有他的堅持。」是他在音樂路上的目標。

他出生書香世家，爸爸是詩人許悔之，媽媽則是老師，全家感情相當好，常互相吐槽，「我爸媽就是2個真文青」，憶起兒時音樂路，無奈說：「從小每天都要練琴4小時，媽媽很嚴格，鋼琴彈不好會打手。」但長大後，他很感謝家中的教育理念，讓他一直保有對音樂的熱忱、愛閱讀的習慣。

(中國時報)