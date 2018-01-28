柯朋宇甩舒適圈靈感噴發

2018年01月28日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

柯朋宇（左）和大文欣賞巴卡拉水晶糖果罐大開眼界。（粘耿豪攝）

柯朋宇（右）和大文覺得融合大自然生物的掛毯,風格獨特。（粘耿豪攝）

亞米‧海因的設計狂想亞洲巡迴特展

柯朋宇和大文是台藝大戲劇系同學，入行後在表演領域各自努力，2人日前到松山文創園區觀賞西班牙設計金童─亞米海因（Jaime Hayon）的「亞米‧海因的設計狂想 亞洲巡迴特展」，看到現場超過40件藝術作品，大文透露看完展覽，提升了能量也撫慰心靈，柯朋宇在音樂創作上則有過源源不絕靈感的經驗。

亞米海因被視為當代最具影響力的新銳設計師，曾獲《TIME》時代雜誌評選全球百大創意設計師國際大獎等無數肯定，被譽為「下一個菲利浦史塔克」、「設計界達利」，設計範疇橫跨公仔、珠寶、藝術品與室內設計領域，經典華麗風格中帶點俏皮意涵，特展6大展區呈現出設計師由內而的創作思路及設計觀。

柯朋宇遊戲高手

展品中，經典作品「綠公雞」、由不同水晶切割工法展現柔軟的「巴卡拉水晶糖果罐」，到最後嘲諷流行文化的「美國城堡」、「搖滾熱狗椅」，每件作品都令人驚奇。帶點玩心、強調工藝精神的「我的馬戲團」作品讓柯朋宇印象最深刻，他說亞米海因在細節上的巧思與創意，帶給大家無窮想像力。

巨型的西洋棋盤組則融入英國歷史文化，看到西洋棋讓大文勾起兒時回憶，她小時和爸爸常下西洋棋，「還不會下圍棋時，我就會玩西洋棋，可以說小時候玩的桌遊就是西洋棋。爸爸後來沒空，我改和電腦玩，但常輸。」她自認謀略弱，爆柯朋宇從大學到現在都是遊戲高手，柯在旁自嘲「因為我比較愛面子啦」。

展覽裡看到的掛毯，結合紡織線和繪畫技巧編織而成，圖騰來自大自然的生物。亞米海因愛好自由、也忠於自己，大文說曾有過當藝術家夢想，於是畢業後和柯朋宇及學長姊、學弟妹成立「萬道森琪絲」劇團，英文意指「1000個熱吻」，她感嘆賺的錢投進劇團，賠光再繼續做，常在理想和現實之間天人交戰。

2個月寫30首歌

柯朋宇的夢想是期許將來能自在的唱自己寫的歌，他去年下半年赴日發展，順利簽給當年協助徐若瑄在日本竄紅的金牌經紀人坪井清治，他勇敢跨出舒適圈，隻身到日本冒險，剛開始日文很差，只會說廁所在哪裡、多少錢，也因為對未來充滿未知，刺激出很多靈感，2個月帶回30多首歌，驚人創作量連自己都嚇壞。

他形容當時靈感大爆發，坐在代代木公園雖覺得烏鴉吵死了，仍寫出〈小麻雀與老烏鴉〉這首歌，「大家會把烏鴉歸類是邪惡，但對我來說是沉穩象徵」，他連坐電車看到醉酒的上班族也寫了一首〈對不起青春〉，「我們這階段選擇任性地做自己喜歡的事，同時也幸運的走在這條道路上。」

(中國時報)