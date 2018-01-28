早安少女組。前輩回歸慶20歲

「早安少女組。'18」成員身著20年前首張單曲《早安咖啡》造型同款格裙，宛如時光倒流。

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中國時報
報導溫博鈞

1997年，在選秀節目《五花八門淺草橋》落選的中澤裕子、石黑彩、福田明日香、安倍夏美及飯田圭織等5人，被製作人淳君組成「早安少女組。」，5人通過在5天內於5大城賣光5萬張試賣曲《愛的種子》的挑戰，並在1998年1月28日以首張單曲《早安咖啡》出道。「早安少女組。」今天歡慶出道20周年，現任成員與已單飛的各期前輩們展開一連串紀念活動，和新舊歌迷們一同重溫美好回憶。

無論歷經幾次成員更迭，該團「琳瑯滿目的早餐」概念從未消失，像是高爾夫球技高超的生田衣梨奈、花式溜冰高手尾形春水、職棒球星陽岱鋼鐵粉牧野真莉愛、英語流利的野中美希、歌聲動人的小田櫻、舞藝高強的石田亞佑美等，每位成員各自發揮長才，不負團體20年老字號。

創團元老再聚首

「早安少女組。」去年底已展開各項紀念活動，首先在原宿開設紀念咖啡廳，展示歷代作品並販賣成員開發的飲品，吸引眾多粉絲朝聖。初期元老與現任成員一同重新詮釋了〈愛的種子〉外，5人還在節目中暌違18年聚首，1999年首名退團的福田明日香也「回家」一同演出，讓老粉絲們激動不已。現任成員們將與前輩們大集合，以「早安少女組。20th」名義，於2月7日推出迷你紀念專輯，台壓版也已確定發行。

(中國時報)

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