阿湯哥腳斷 仍敬業衝衝衝

阿湯哥拍片很多場景都是搏命演出。（取材自臉書）

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中國時報
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阿湯哥在節目上聊拍片甘苦。（取材自YouTube）

「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）去年拍攝《不可能的任務：全面瓦解》時摔傷腳踝，他近日上談話節目《葛雷漢諾頓秀》時透露傷勢還沒痊癒，他敬業地說：「還是受傷，但我活得好好的。至今尚未完全復原，但我們還是繼續拍攝。」他秀出當時從3個不同角度拍到的受傷的影片，主持人警告：「容易感到噁心的人請不要觀看。」

阿湯哥解釋，他撞上建築是原本設計的動作，「我當時必須要衝過去，撞上外牆後再把自己拉上去，那不是個錯誤。」受傷影片可看到阿湯哥的腳踝呈現「常人不可能出現的角度」，阿湯哥也提到許多場景都是搏命演出，還在節目中教現場來賓如何演繹爆破特效場面。

抱傷繼續拍攝

最訝異的是阿湯哥即使腳受重傷，當下竟還繼續奔跑，他豪氣地說：「因為我不想再做一次，我知道腳斷了，我只『嗯』了一聲，繼續跑過鏡頭。」他笑說當時要求去醫院，「結果看到大家都拿起手機開始安排假期。」

該片因阿湯哥的傷勢延後拍攝日程，約6星期後才會殺青，主持人認為他還沒痊癒就繼續投入演出根本是「神經病」，但他堅定說：「我們有預訂的上映日期，所以必須繼續下去。」《全面瓦解》預計依原訂日期7月18日於美國上映，本集《葛雷漢諾頓秀》在31日於BBC Lifestyle頻道播出。

(中國時報)

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