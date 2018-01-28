霹靂Q俠傳 萌樣闖武林

2018年01月28日 04:10 中國時報 林承彥 報導

劍子仙跡 圖片提供霹靂國際多媒體

動漫展-Q俠名片卡 圖片提供霹靂國際多媒體

戰甲素 圖片提供霹靂國際多媒體

「霹靂Q俠傳AR」自去年正式上線後，隨即引發搜集狂潮，加上自新戲《霹靂天命之戰禍邪神II破邪傳》發行後，隨正版光碟附贈的隱藏人物與武器，更是吊足戲迷胃口。就有玩家誓言要將霹靂Q俠完整到手才肯罷休，讓人見識到武林群俠在蓋世武學之外超強的耍萌魅力。

霹靂布袋戲推出的「霹靂Q俠傳AR」，是第一款結合Q版霹靂AR公仔圖鑑收藏與AR攝影應用程式的手遊，遊戲將大家喜愛的霹靂英雄Q萌化，戲迷朋友可透過App收藏可愛的霹靂AR公仔圖鑑，更可一同拍照留念，讓生活中的每一刻都有霹靂Q俠陪伴。

由於遊戲設定玩家只要天天登入，即可獲得不同角色的不同表情，另外還有屬於該角色的兵器，交替組合下霹靂Q俠們更加靈動活潑。加上每周發行的新戲光碟會有一定機率獲得「隱藏角色」，且每周於限定時間、限定地點還會出現「各地英雄」，都大大增加此款手遊的耐玩性，而玩家之間蒐藏的火熱較勁，其激烈也不輸霹靂世界中的群俠爭鬥。

動漫展秀周邊商品

在推出「霹靂Q俠傳AR」之後，霹靂國際多媒體已是結合傳統藝術與創新科技的文創產業領頭羊。2月1日到2月5日在台北南港展覽館舉辦的台北國際動漫節，霹靂也會出席擺攤並展出多項最新周邊商品，屆時這些本來藏身於螢幕之後的霹靂Q俠們，也將製成各式小物，讓粉絲們可以熱情蒐藏。另外只要是對霹靂有興趣的民眾，無論是戲偶、劇情、手遊等，都歡迎前來感受魅力無限的霹靂世界。

(中國時報)