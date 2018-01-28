戴安娜看木乃伊 憶考古夢

歌手出身的戴安娜，對「底比斯的神廟歌者」木乃伊，相當有興趣。（盧禕祺攝）

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中國時報
專訪
戴安娜看到「羅馬時期埃及年輕人」木乃伊，僅裹麻布覺得很特別。（盧禕祺攝）
大英博物館藏埃及木乃伊特展

戴安娜參加第2屆《超級星光大道》出道，中性外型讓觀眾留下深刻印象，從小學習古典音樂的她，兒時夢想是成為考古學家，日前她至故宮參觀「大英博物館藏埃及木乃伊」特展，她說家中長輩都是從事學術研究的專家、軍人，從小耳濡目染，特別喜歡歷史故事、看藝術展覽，但後來卻在因緣際會下走上當歌手這條路。

戴安娜仔細欣賞每個展品，坦言：「看展時的寧靜，是最好的舒壓方式。」她曾參觀紐約大都會博物館，館內展示許多木乃伊，但品項太多讓她花了3天才逛完全館，她直說此次故宮木乃伊展讓她深度認識埃及文化，故宮展除木乃伊外，棺槨、陪葬品、史料超過200件，看完展會更了解埃及的王權文化、奴隸制度，更藉由電腦斷層掃描技術，揭開繃帶下遺體3D面貌，她讚歎表示：「科技不會讓以前留下的東西不見，只會讓我們更清楚了解。」

佩服當年防腐技術

她對於「羅馬時期的埃及年輕人木乃伊」印象深刻，只有此木乃伊以麻布裹屍，當時是希臘與羅馬統治者占領埃及期間，製作木乃伊習俗並未中斷，防腐方式與技術也吸收了新文化影響，她相當敬佩當時的人們。

她從5歲開始對歷史有興趣，常考滿分，看電影《法櫃奇兵》後甚至想成為考古博士，但長大後才了解要當考古學家並不簡單，加上接觸到流行音樂，就轉念想一圓歌手夢。

回想10年前，她不顧家人反對從加拿大返台，只為成為一個能被聽見的歌手，至今出過兩張專輯的她，組成中性女子團體MISSTER特先生，身兼多職當團體經紀人，接活動表演外還從事新媒體管理，努力在台打拚。

(中國時報)

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