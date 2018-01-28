陳素慧職場溫暖女力 心甘情願當貓奴

2018年01月28日 04:10 中國時報 採訪、撰文溫筱鴻（樂時尚網站CEO暨總編輯） 受訪者陳素慧（克蘭詩台灣區總經理）

Kathy的愛貓德德與娣娣。（樂時尚提供）

陳素慧（左）參與克蘭詩記者會。（樂時尚提供）

克蘭詩致力於公益，打造送餐計畫至五寮國小等地。（樂時尚提供）

Kathy與克蘭詩全球總裁Natalie Bader在巴黎合影。（樂時尚提供）

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認識Kathy（陳素慧）這麼久，從沒變的是，她總保持著纖瘦清麗的身材、秀氣精巧的臉龐，也總帶著堅定的眼神與信念。以前的她，像個狩獵的獅子般，一直帶著自己的心往前衝；但現在的Kathy反像隻溫馴的小貓，笑眼和眉宇間舒展開以往過度緊繃的情緒，猶如雨過天晴的湖水面，在漣漪漸散後透出粼粼波光，但堅定的眼神卻散發出一種舒服又溫暖的溫度，也好像Kathy自己形容的一般，她希望自己能成為一個「暖陽」，為身邊和周遭的人帶來溫暖的力量。

在大眾的眼裡，Kathy是所謂的人生勝利組，從小成績優異，一路所就讀的都是名校，高中念北一女中、大學考上政大外交系，接著又直升政大MBA，一畢業就被美商家品公司看中，還作為當年唯一一位不是海外留學歸國的畢業生被招入麾下。在人才薈萃的大企業裡，Kathy的表現卓絕，很快的就升上管理階層；幾年後，她又被獵人頭公司介紹去法商美妝集團，而且這一做就是16個年頭，讓Kathy與美妝產業結下了不解的情緣。對工作的熱愛與自信，更曾讓她以婚姻來比喻這段關係：「哪怕有天分手了，我還是會驕傲地回顧，我曾是你漂亮的老婆！」

工作態度如談戀愛

就像一段愛情一樣，當走到某階段讓你感覺停滯了，不妨就選擇分開吧，何需強求？套入經濟學的「沉沒成本」理論來說，若是為了割捨不下過去苦心經營的一切，而勉強持續一段無法難再有成長的關係，所耗費的將是更巨大的時間成本，「在決定離開之前的法商美妝公司時，對我來說是一個很大的轉折點，當時我正在思考自己要成為什麼樣的一個人。」

「因為在公司晉升到一個位置之後，省思自己的管理風格過於強硬，但我心裡有個聲音一直告訴我『這好像不是我』，我也不斷問我自己，『這是我要的嗎』？」幾經思索後，Kathy決定離開，先將步伐調整好以後，再慢慢找出自己的風格，「過程雖然很糾結，但過了就會更好。」Kathy認為與其把這段過程視作「挫折」，不如說它只是人生必經的「波折」，其實沒什麼大不了的。

使用FB聊天機器人

Kathy笑說：「我現在的氣場朝暖的方向走，但我常提醒自己不要成為烈日。」原來過去的Kathy因獅子座的個性，從不容許自己有一點失敗，強盛的好勝心讓她不自覺地散發出一股令人難以親近的氣場，「我以前的氣場就好像《冰雪奇緣》裡的Elsa，可以讓氣氛瞬間結冰」，聽到Kathy竟然用迪士尼卡通裡的人物形容自己，再配上她爽朗的笑聲，一定很難想像在過去這幾年，Kathy到底有著多大的轉變？我就曾經目睹Kathy因為對員工苦言相勸多次，但對方仍一再重犯，因而如此嚴厲的告誡他：「如果同樣的錯再犯一次，你可能要想一想自己適不適合這個位置。」只消短短的一句話，就讓現場立刻悄然無聲。

Kathy也坦言年輕氣盛時很喜歡挑人家毛病，過去因為自己太追求完美、人生過得太順遂，反而不懂得去理解別人的困難，她說：「當你一切都很順利時，你就容易顯得冰冷、也缺少對別人處境的感知能力。」

三年前，Kathy決定加入克蘭詩大家庭，除了受到克蘭詩的品牌溫度、以及親切友善的家族企業形象給吸引，最大的原因要從她當年親自飛到法國克蘭詩總部，會見從父親－克蘭詩創辦人（賈克古登克蘭詩）接手事業的集團主席兼董事長（克利斯汀古登克蘭詩）那一天說起，「當我第一次與他見面，在暢談的過程裡，我從克蘭詩家族的眼神中看到他們的熱忱以及對品牌的驕傲，並且更清楚的了解到他們的價值觀。」最令Kathy驚訝的是，以往的老闆都只向她要求看數字、看成長曲線，克蘭詩先生竟然沒有跟Kathy談業績，只告訴她：「把產品做好、把顧客服務好，生意自然就會來了。」因為他們堅信把根本做好了之後，一切便會水到渠成。

然而在這個數位網路的時代，Kathy知道要讓顧客願意主動靠櫃，要比過去還困難上許多，因此在顧客服務上，相對就缺乏了克蘭詩最重視的人與人之間的真實互動服務。結果沒想到Kathy選擇的因應方式竟是倒過來用O2O（Online to Offline 線上到線下）的方式操作，利用Facebook Messenger Chatbot（聊天機器人）作為去年九月新品上市的主要傳播工具，以線上串連線下的廣告形式去觸及克蘭詩潛在的客群及數位新世代，再透過聊天機器人即時的對話互動，吸引消費者在線上取得優惠券，進而引導消費者前往實體櫃點向專櫃服務人員兌換試用品，親自體驗並了解到克蘭詩產品的功能與特色。

但畢竟利用Facebook聊天機器人當行銷工具的方式在台灣還沒有很多的實際的案例，Kathy表示在執行的過程中其實包含台灣區Facebook和廣告商以及克蘭詩，三方都是一邊做、一邊在學習，「擁抱新科技的過程，概念好像很簡單，實際上做一對一對話就花很多時間。」過程中，他們發現第一個思維上的衝擊就是－聊天對話的設計應該要以「顧客想要你說什麼」去思考，而不是「你想要說什麼」。光是為了這個對話設計，克蘭詩團隊就和廣告商做過非常多次的模擬演練，一直到Chatbot正式上線後，都還持續觀察消費者的反應以便調整，讓消費者覺得多了一個幫手，而不是又多了一個煩人的廣告推送。

單月銷量成長188%

最後評估成效時，Kathy很開心的表示，在這個新客數即使想要成長兩倍都難如登天的環境裡，以Chatbot在去年九月上線來看，克蘭詩光是當月的新客數就足足成長了5.6倍之多，而且也因著新客成長的帶動，九月的單月銷售也有188％的成長。

能夠有如此亮眼的成績，Kathy說深夜與廣告公司長談後有新的想法，「雖然最後成效會如何仍是未知，做得好與不好都是一個經驗。」即使Chatbot建置的成本相當高昂，Kathy也決定放膽去做，還霸氣地說：「就算結果不好也由我來扛。」因為她相信不論如何，消費者體驗的價值對於克蘭詩來說才是最為可貴的。

當然Kathy最為感謝也最引以為傲的，莫過於她身邊有一群優秀的夥伴們，連Facebook都驚訝的說這通常至少要花6個月來做，克蘭詩的團隊竟然只花1個月就做完了，而這也是Kathy認為整個過程中最大的收獲之一，藉由如此難得的機會讓公司同仁一起去嘗試從來沒做過的事，看見自己的爆發力有多強，「若是一直只做習慣的事是很難突破的，尤其克蘭詩不像其他龐大的美妝集團，更是不能藉由模仿別人去期待別人看到我們。」即使是Kathy自己，她也要求自己從不停止學習、保持對每件事情的好奇心，並對未知的事情擁有開放的心胸，永遠都要像一塊超級海綿，不斷地吸收再吸收、嘗試再嘗試，反正大不了就如Thomas Edison（湯瑪斯愛迪生）所說的：「I’m not failed, I have just found 10,000 ways that don’t work. （我沒有失敗，我是發現了一萬種不可行的方法。）」

除了職場上的崗位，很多人可能不知道，當Kathy每天在辦公室處理完最後一個待辦事項，一下班匆匆回到家之後，她還有另一份工作－當一個無藥可救的貓奴。打開家門，Kathy做的第一件事不是攤在沙發上看電視、也不是料理當天的晚餐，擁有兩隻可愛貓小孩的她，總是會為牠們準備食物、陪牠們玩一下；早上起床一睜開眼睛，兩隻貓小孩也已經在床前候著她，Kathy覺得光是看著牠們，工作再疲勞也都瞬間消散了。（更多精彩、完整的採訪內容，請上樂時尚網站www.styletc.com）

(中國時報)