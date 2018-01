陳素慧職場溫暖女力 心甘情願當貓奴

2018年01月28日 04:10 中國時報 採訪、撰文溫筱鴻(樂時尚網站CEO暨總編輯) 受訪者陳素慧(克蘭詩台灣區總經理)

認識Kathy(陳素慧)這麼久,從沒變的是,她總保持著纖瘦清麗的身材、秀氣精巧的臉龐,也總帶著堅定的眼神與信念。以前的她,像個狩獵的獅子般,一直帶著自己的心往前衝;但現在的Kathy反像隻溫馴的小貓,笑眼和眉宇間舒展開以往過度緊繃的情緒,猶如雨過天晴的湖水面,在漣漪漸散後透出粼粼波光,但堅定的眼神卻散發出一種舒服又溫暖的溫度,也好像Kathy自己形容的一般,她希望自己能成為一個「暖陽」,為身邊和周遭的人帶來溫暖的力量。

在大眾的眼裡,Kathy是所謂的人生勝利組,從小成績優異,一路所就讀的都是名校,高中念北一女中、大學考上政大外交系,接著又直升政大MBA,一畢業就被美商家品公司看中,還作為當年唯一一位不是海外留學歸國的畢業生被招入麾下。在人才薈萃的大企業裡,Kathy的表現卓絕,很快的就升上管理階層;幾年後,她又被獵人頭公司介紹去法商美妝集團,而且這一做就是16個年頭,讓Kathy與美妝產業結下了不解的情緣。對工作的熱愛與自信,更曾讓她以婚姻來比喻這段關係:「哪怕有天分手了,我還是會驕傲地回顧,我曾是你漂亮的老婆!」

工作態度如談戀愛

就像一段愛情一樣,當走到某階段讓你感覺停滯了,不妨就選擇分開吧,何需強求?套入經濟學的「沉沒成本」理論來說,若是為了割捨不下過去苦心經營的一切,而勉強持續一段無法難再有成長的關係,所耗費的將是更巨大的時間成本,「在決定離開之前的法商美妝公司時,對我來說是一個很大的轉折點,當時我正在思考自己要成為什麼樣的一個人。」

「因為在公司晉升到一個位置之後,省思自己的管理風格過於強硬,但我心裡有個聲音一直告訴我『這好像不是我』,我也不斷問我自己,『這是我要的嗎』?」幾經思索後,Kathy決定離開,先將步伐調整好以後,再慢慢找出自己的風格,「過程雖然很糾結,但過了就會更好。」Kathy認為與其把這段過程視作「挫折」,不如說它只是人生必經的「波折」,其實沒什麼大不了的。

使用FB聊天機器人

Kathy笑說:「我現在的氣場朝暖的方向走,但我常提醒自己不要成為烈日。」原來過去的Kathy因獅子座的個性,從不容許自己有一點失敗,強盛的好勝心讓她不自覺地散發出一股令人難以親近的氣場,「我以前的氣場就好像《冰雪奇緣》裡的Elsa,可以讓氣氛瞬間結冰」,聽到Kathy竟然用迪士尼卡通裡的人物形容自己,再配上她爽朗的笑聲,一定很難想像在過去這幾年,Kathy到底有著多大的轉變?我就曾經目睹Kathy因為對員工苦言相勸多次,但對方仍一再重犯,因而如此嚴厲的告誡他:「如果同樣的錯再犯一次,你可能要想一想自己適不適合這個位置。」只消短短的一句話,就讓現場立刻悄然無聲。

Kathy也坦言年輕氣盛時很喜歡挑人家毛病,過去因為自己太追求完美、人生過得太順遂,反而不懂得去理解別人的困難,她說:「當你一切都很順利時,你就容易顯得冰冷、也缺少對別人處境的感知能力。」

三年前,Kathy決定加入克蘭詩大家庭,除了受到克蘭詩的品牌溫度、以及親切友善的家族企業形象給吸引,最大的原因要從她當年親自飛到法國克蘭詩總部,會見從父親-克蘭詩創辦人(賈克古登克蘭詩)接手事業的集團主席兼董事長(克利斯汀古登克蘭詩)那一天說起,「當我第一次與他見面,在暢談的過程裡,我從克蘭詩家族的眼神中看到他們的熱忱以及對品牌的驕傲,並且更清楚的了解到他們的價值觀。」最令Kathy驚訝的是,以往的老闆都只向她要求看數字、看成長曲線,克蘭詩先生竟然沒有跟Kathy談業績,只告訴她:「把產品做好、把顧客服務好,生意自然就會來了。」因為他們堅信把根本做好了之後,一切便會水到渠成。

然而在這個數位網路的時代,Kathy知道要讓顧客願意主動靠櫃,要比過去還困難上許多,因此在顧客服務上,相對就缺乏了克蘭詩最重視的人與人之間的真實互動服務。結果沒想到Kathy選擇的因應方式竟是倒過來用O2O(Online to Offline 線上到線下)的方式操作,利用Facebook Messenger Chatbot(聊天機器人)作為去年九月新品上市的主要傳播工具,以線上串連線下的廣告形式去觸及克蘭詩潛在的客群及數位新世代,再透過聊天機器人即時的對話互動,吸引消費者在線上取得優惠券,進而引導消費者前往實體櫃點向專櫃服務人員兌換試用品,親自體驗並了解到克蘭詩產品的功能與特色。

但畢竟利用Facebook聊天機器人當行銷工具的方式在台灣還沒有很多的實際的案例,Kathy表示在執行的過程中其實包含台灣區Facebook和廣告商以及克蘭詩,三方都是一邊做、一邊在學習,「擁抱新科技的過程,概念好像很簡單,實際上做一對一對話就花很多時間。」過程中,他們發現第一個思維上的衝擊就是-聊天對話的設計應該要以「顧客想要你說什麼」去思考,而不是「你想要說什麼」。光是為了這個對話設計,克蘭詩團隊就和廣告商做過非常多次的模擬演練,一直到Chatbot正式上線後,都還持續觀察消費者的反應以便調整,讓消費者覺得多了一個幫手,而不是又多了一個煩人的廣告推送。

單月銷量成長188%

最後評估成效時,Kathy很開心的表示,在這個新客數即使想要成長兩倍都難如登天的環境裡,以Chatbot在去年九月上線來看,克蘭詩光是當月的新客數就足足成長了5.6倍之多,而且也因著新客成長的帶動,九月的單月銷售也有188%的成長。

能夠有如此亮眼的成績,Kathy說深夜與廣告公司長談後有新的想法,「雖然最後成效會如何仍是未知,做得好與不好都是一個經驗。」即使Chatbot建置的成本相當高昂,Kathy也決定放膽去做,還霸氣地說:「就算結果不好也由我來扛。」因為她相信不論如何,消費者體驗的價值對於克蘭詩來說才是最為可貴的。

當然Kathy最為感謝也最引以為傲的,莫過於她身邊有一群優秀的夥伴們,連Facebook都驚訝的說這通常至少要花6個月來做,克蘭詩的團隊竟然只花1個月就做完了,而這也是Kathy認為整個過程中最大的收獲之一,藉由如此難得的機會讓公司同仁一起去嘗試從來沒做過的事,看見自己的爆發力有多強,「若是一直只做習慣的事是很難突破的,尤其克蘭詩不像其他龐大的美妝集團,更是不能藉由模仿別人去期待別人看到我們。」即使是Kathy自己,她也要求自己從不停止學習、保持對每件事情的好奇心,並對未知的事情擁有開放的心胸,永遠都要像一塊超級海綿,不斷地吸收再吸收、嘗試再嘗試,反正大不了就如Thomas Edison(湯瑪斯愛迪生)所說的:「I’m not failed, I have just found 10,000 ways that don’t work. (我沒有失敗,我是發現了一萬種不可行的方法。)」

除了職場上的崗位,很多人可能不知道,當Kathy每天在辦公室處理完最後一個待辦事項,一下班匆匆回到家之後,她還有另一份工作-當一個無藥可救的貓奴。打開家門,Kathy做的第一件事不是攤在沙發上看電視、也不是料理當天的晚餐,擁有兩隻可愛貓小孩的她,總是會為牠們準備食物、陪牠們玩一下;早上起床一睜開眼睛,兩隻貓小孩也已經在床前候著她,Kathy覺得光是看著牠們,工作再疲勞也都瞬間消散了。(更多精彩、完整的採訪內容,請上樂時尚網站www.styletc.com)

