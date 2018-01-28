小憩漂鳥啟程冒險之旅

2018年01月28日 04:10 中國時報 報導林彥君

「漂鳥」規畫常年策展與季節性活動，也不定期辦講座。（漂鳥提供）

「漂鳥」不只是旅館，更是青創故事的匯聚地。（漂鳥提供）

「江湖懸賞，流浪鳥主意」活動官網

「Stray Birds漂鳥」臉書官網

隨近年廉價航空興起，與網路訂房平台的便利與普及，全球背包客旅行人數連年增加，小資族也能在國際玩透透，體驗不同地域文化的真實風貌。為因應背包客族群來台的需求增加，「薰衣草森林」打造第9個全新品牌「Stray Birds漂鳥」青年旅館，在今年1月正式進駐交通便利的台中草悟道商圈。

漂鳥品牌的核心精神源自於1896年德國的「漂鳥運動」，當時的年輕人渴望掙脫社會束縛、擁抱自然與追求自由，決定背起背包，開始展開發現自我的生命旅程，「Stray Birds漂鳥」將徒步旅行、冒險體驗、故鄉旅遊、浪漫主義與領導才能等等元素結合，創造獨特的青年旅館價值。

在1月18日舉辦的「Happy Bird’s Day」開幕活動中，薰衣草森林的新舊朋友、嘉賓一起聚在漂鳥舒適、開闊的8樓公共空間，薰衣草森林創辦人林庭妃及台中市政府觀光局局長陳盛山也共襄盛舉，林庭妃大方分享當初拓展青年旅館品牌的起心動念，在創業之初，她憑藉著對夢想的渴望，勇敢選擇了並非舒適安逸的道路，找到屬於自己的航道座標。

說故事交朋友

開幕當天也邀請了5組青創領袖、新生代策展人張乃予與旅行作家雪兒接力上場，參與台中舊城再造的「好伴社計」、傳遞在地故事的「共好聚樂」、發揚台灣傳統念歌藝術的「微笑唸歌團」、找回城市遺落記憶的「後驛冊店」、復興木雕工藝的「陳雕刻處」，與現場朋友分享他們的故事，以各自懷抱的理想與獨特的觀點，描繪出生活的豐富輪廓。

透過在地串聯，漂鳥青年旅館打造公共空間成為青創故事的匯聚地，以及屬於台中開放多元的造夢基地，規畫常年策展、季節性活動與不定期的講座、分享會以及音樂表演等主題活動，鼓勵青年走入城市，展開冒險旅程。

在農曆新年假期前夕，《中國時報》影視消費中心與「Stray Birds漂鳥」聯合舉辦「江湖懸賞，流浪鳥主意」活動，自2月1日起，只要在臉書「中時娛樂」粉專活動留言處，分享心目中最獨特的台中景點、人物、美食、美景照片並TAG三位朋友，就有機會獲得驚喜好禮和免費住宿券。

漂鳥×中國時報

專屬訂房優惠

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(中國時報)