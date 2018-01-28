IGNIS彗星白特仕車時尚新寵

IGNIS彗星白特仕車時尚新寵。（圖片提供SUZUKI）

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中國時報
報導郭隆富

TAIWAN SUZUKI不斷向上攀升、並且超越自我。2017在台年度總銷售量已突破萬輛大關達到近年來新高峰！在總銷量上較2016年大幅成長了超越60％，這樣爆炸性的突破，也讓SUZUKI以黑馬之姿技壓群雄，成功榮登台灣地區進口車銷售成長冠軍。經過如此別具意義的一年，SUZUKI自2018年度將延續「GO UNIQUE」的品牌精神，希望繼續以充滿個性的魅力車款，帶給消費者勇敢追求自我特質的無畏精神。

TAIWAN SUZUKI為了回應車迷的期許，也為了分享年度銷售突破一萬台的喜悅，TAIWAN SUZUKI特別以旗下的時尚代表IGNIS推出了彗星白特仕車型，透過紅色的個性風線條為車身裝飾，搭配時尚白色尾翼，把帥氣的火熱魅力與時尚的簡約質感融合，展現出獨特的個人風格。IGNIS曾在2017年獲得世界年度風雲都會車TOP3，靈活小巧的高機動特性，能自由享受各式各樣的行車風格，想要成為都會焦點的車迷朋友，千萬不要錯過IGNIS的時尚魅力，即刻預約到全省SUZUKI經銷商賞車。

月底領牌VITARA有禮

此外，TAIWAN SUZUKI也為喜愛VITARA 1.4L車款的車主推出2018勁化入主方案，歐洲原裝進口的VITARA，榮獲評選為2017車訊風雲獎-最佳進口小型SUV。智慧型的四輪驅動系統，能適應台灣九成以上道路以及絕大部分的輕越野路況，給予駕駛者市郊雙棲的極致操控。消費者於2018年1月31日前完成領牌VITARA 1.4L車款，就可獲贈三大勁化套件：不鏽鋼門檻飾板／時尚擾流尾翼／前座中央扶手。想體驗更暢快的駕馭感受，敬請把握最佳入主時刻，或歡迎前往SUZUKI全省經銷商展示中心洽詢。

(中國時報)

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