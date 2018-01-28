酩悅粉紅香檳

酩悅粉紅香檳。（圖片提供酩悅軒尼詩）

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中國時報
報導王儒哲

全球廣受歡迎的酩悅香檳，日前推出2018年情人節限定版粉紅香檳，前衛獨特的設計向18世紀法國著名女性龐巴度夫人致敬。酩悅香檳與龐巴度夫人的連結相當密切，龐巴度夫人是法國國王路易十五最寵愛的紅粉知己，她是當時首屈一指的香檳鑑賞家，並將酩悅香檳推廣給具有影響力的皇室成員，進而展現酩悅香檳在法國皇室的成功。傳言，龐巴度夫人說過：「香檳是唯一能讓女人愈來愈美麗的酒。」

酩悅香檳2018限定版粉紅香檳，重新詮譯18世紀奢華的法國宮庭時期，將法國宮庭時期舞會盛宴的元素及禮服重新解讀，並以前衛現化的方式呈現。正如酩悅香檳的傳奇故事，此款限定版展現著皇室貴族們以不同造型面具參與化妝舞會的剪影，例如戴著相機面具的伯爵夫人、裝扮孔雀造型的女人、身穿歌舞表演造型的女孩、帶有搖滾風格的迷人紳士。這些拼貼設計與18世紀文化互相融合及呼應，猶如各種不同領域的藝術人士們聚集在皇室宮庭，相互影響並成就18世紀的風華年代。

酩悅香檳2018年粉紅香檳限定版整體色調為引領全球色彩潮流的Pantone石英粉紅色系，瓶身上跳躍著一位位參與舞會盛裝造型的人物，彷彿是一場俏皮的時裝演出，瓶身上盛開的玫瑰及酩悅粉紅香檳其濃郁果味和誘人的香氣相互呼應，是酩悅粉紅香檳最具魅力的展現，也是情人節送禮的最佳首選。

酩悅香檳2018限定版粉紅香檳750ml，建議售價2480元，全省葡萄酒專賣店、菸酒專賣店、Jason's超市、city'super限店限量銷售。

飲酒過量有礙健康

(中國時報)

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