遠百春節禮高品質食安擺第一

遠百春節禮高品質食安擺第一。（圖片提供遠東百貨）

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中國時報
報導王儒哲

農曆春節即將到來，期待與家人或好友團聚品嘗美食，遠東百貨每年精心張羅豐盛的料理與伴手禮，今年「迎春納food」春節禮品專輯，集結適合團聚的佳餚，讓您送禮送到心坎裡。

遠百徐雪芳總經理為了讓消費者嘗到高品質的好物，不僅親自參與選品，更強調「食安」擺第一，提消費大眾在狗年「迎春納food」春節禮品專輯中有不一樣的選擇。

Index

滿額送抵用券

★即日起～107年2月20日（二）在全台遠東百貨異國美食館「FE21' World Gourmet」專櫃（嘉義店在6樓FET專櫃）持HAPPY GO卡過卡、購買「迎春納food」春節禮品專輯商品單筆消費滿2200元，就送100元美食餐飲抵用券。

線上入會送200元

★不想出門操辦年菜年禮？精選近百款「迎春納food」春節禮品專輯當中的經典年菜伴手禮在線上開賣。加入會員立即回饋200元購物金，讓您狗年鴻運旺旺來。

晶華佛跳牆送禮自用兩相宜

★晶華酒店嚴選珍貴食材，精製成冷凍包裝佛跳牆，在廚藝與包材上不斷創新，讓消費者送禮自用兩相宜。「晶華御品佛跳牆禮盒」。保存期限：冷凍1年。

曾心梅素包子饅頭天然味

★金曲台語歌后曾心梅轉行賣素包子饅頭，堅持不加香精、味素、防腐劑、鹼粉，捍衛食材本身的原味，「法之味賀年開運招牌禮盒」內含菇菇、芝麻、紅糖堅果各3個，建議售價335元。保存期限：冷凍14天、冷藏3天。

(中國時報)

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