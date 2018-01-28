元大推實質多重資產基金

元大推實質多重資產基金　圖片取材自元大投信

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中國時報
報導鄧盛宇 　圖片取材自元大投信

根據KKR全球協會（KKR Global Institute）資料，全球高淨值資產投資人在股、債部位以外，皆做分散投資，其中實質資產比重達10％～15％，儼然是傳統股債配置外的新主流。元大投信洞悉國際趨勢，推出台灣第一檔專注於實質資產概念的基金，投資具有實質資產概念的有價證券，1月22日開始募集。

實質資產指直接或衍生自「實質資產」項目的投資，包括REITs、基礎建設、公用事業、商品及原物料等，其本身為有形的、且具有價值，而利用相關項目營業的企業也可視為實質資產投資，例如能源公司、電信公司等。

元大實質多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）擬任經理人王翔慧說明當前3個趨勢將推升實質資產表現：

1.產業趨勢：過去07年原物料大漲、09年中國4兆基礎建設，使得整體供過於求，現在中國進行供給側改革、環保議題，加上廠商集中度高、訂價能力提升，另外，在中國9000億美元的一帶一路帶動、加上日本歐美擴增基礎建設，商品通膨可能大增。

全球景氣同步復甦

2.薪資趨勢：全球景氣同步復甦，預期消費信心將轉強，《彭博社》調查顯示，企業獲利增加、勞動市場吃緊將推動日本薪資上漲。通縮20年的日本勞工調薪後，非常值得留意全球通膨情形。

3.氣候趨勢：今年開春就出現南半球熱浪來襲而北半球受炸彈氣旋急凍，天氣狀況反常加上農產品價格處於低基期，農產品相關今年上漲的機會相對大。

(中國時報)

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