屏東地景藝術節裝置藝術吸睛

2018年01月28日 04:10 中國時報 報導柯佩芳

保留眷村文化，一直是潘孟安縣長努力的目標，他認為，屏東市的日治時期飛官宿舍群紋理保存相當完整，縣府多年來跟國防部協商後，共計保留71棟110戶，今年又再增加崇仁眷村通海區12棟，都獲登錄為歷史建築。在這些文史意義下，縣府配合文化部推動的「再造歷史現場」等計畫，積極爭取了高達7.4億的預算進行修復，讓眷村能夠創新再起風華。

但在修復過程中需持續保持眷村的溫度，尤其屏東市的景觀近年正在逐步蛻變中，需要注入更多的文化、藝術、觀光等元素豐富城市風貌，縣府首次舉辦地景藝術節，就選在城市復古記憶中的眷村，透過藝術家創作串聯過去與未來，從昔日時代氛圍發展出新意，一系列地景藝術作品，便是在這樣的「調時差」概念下產生。

地景藝術節10座裝置藝術包括有：「線代風華」、「收藏記憶」、「勝利陣線」、「小虎戰隊」、「放空洞」、「圍盧」、「築籬笆」、「邊界變奏曲」、「貓戲」、「盔探世界」等，分別設置在將軍之屋、軍歌館附近巷弄，有的豎立在路邊十分醒目，有的卻是要鑽入巷弄尋幽訪勝，民眾遊走其間，饒富趣味。

地景藝術節即日起展出至2月28日，歡迎民眾參加。活動詳情請至屏東縣政府官網查詢。

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(中國時報)