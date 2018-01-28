俞涵軒殺入4強創台選手紀錄

2018年01月28日 04:10 中國時報 報導鄧盛宇

裙襬搖搖高爾夫基金會於2018年與澳洲高爾夫官方單位「澳洲高爾夫協會」合作「高效能培訓計劃」，透過在台舉辦公開選拔賽，總共選出8名好手前往澳洲進行為期6周的移地訓練，經過第一周的訓練後，第二周則參與澳洲最高等級業餘賽事-澳洲業餘錦標賽（Australian Amateur-Presented by Swinging Skirts）並傳出捷報。闖進今年賽事32強選手者高達6人，為歷年來之最。其中裙襬搖搖重點培訓選手俞涵軒於賽事中最終殺進4強戰，創台灣選手最佳紀錄。

裙襬搖搖重點培訓選手俞涵軒表現優異一路過關斬將，32強戰中以贏五洞剩四洞的成績打敗澳洲選手Rebecca Kay，16強戰更以贏七洞剩六洞輕取韓國選手Ina Yoon，兩輪賽事皆輕鬆過關成功晉級8強,8強賽中面對強敵韓國選手Min- A Yoon，俞涵軒打完13洞後維持一洞領先，隨後一路穩紮穩打，雙方纏鬥至第18洞，俞涵軒成功守住一洞優勢，成功晉級，是台灣選手歷年來最優異成績，可惜4強準決賽中不敵韓國選手A Yean Cho以輸四洞剩三洞成績敗陣無緣晉級決賽。

裙襬搖搖另外一位重點培訓選手林子涵一路闖進8強賽，遇上日本業餘排名第一選手Yuna Nishimura，18洞正規賽完成後雙方平手，延長至19洞，林子涵因開球失誤，讓對手以birdie拿下該洞勝利，無緣晉級4強戰。

(中國時報)