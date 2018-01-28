雀絲坦享受操弄權貴

為展現女王氣勢，潔西卡雀絲坦的服裝都經過精心設計。（采昌提供）

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中國時報
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潔西卡雀絲坦（左）飾演賭局策畫人。（采昌提供）

潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）是好萊塢女權代表人物之一，在這次好萊塢性騷擾醜聞風波中也多次站出來，力挺受害者發聲。早在事情爆發前，潔西卡就拍攝了《決勝女王》，電影主角正是父權體制下的壓迫者，她說：「電影有很多層次，其中可以從主角在家庭、職場甚至面對政府時，觀察父權體制是什麼樣子的。」

潔西卡認為她飾演的「茉莉布魯」起初受有錢、有權的男人統治，後來開始改變遊戲規則，找到屬於自己的勝利方法。為了演出茉莉的氣勢，她看了很多網路影片，發現自己跟茉莉還「真的很不像」，她說：「我不知道茉莉本人為什麼欽點我演這個角色，我當然很開心，我想我是一個相當堅強的女權主義者，她也是，所以也許我之前參與的女權活動讓我順利拿到角色。」

策畫賭局攀上高峰

茉莉布魯（潔西卡雀絲坦飾演）曾是一名世界級滑雪選手，在角逐奧運失利之後，轉而擔任富商祕書，並協助老闆籌畫私人賭局。一次意外機會，她把賭局大肆改革，轉移到自己名下。不久之後，由她策畫的賭局擴展成全美規模最大，參與賭客涵蓋好萊塢巨星、明星運動員、商業大亨、俄羅斯黑道。

當她享受操弄權貴人士的成就感同時，聯邦調查局開始盯上她，外國犯罪幫派更企圖瓜分她的事業版圖，就連曾經照顧提攜她的恩人，也滿懷嫉妒地想看她從雲端跌落谷底。此時，唯一支持她的，就是她的辯護律師查理（伊卓瑞斯艾巴飾演）。電影2月2日在台上映。

(中國時報)

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