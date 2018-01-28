學測過後甄選列車啟動

2018年01月28日 04:10 中國時報 報導周長泰

記得提早準備好備審資料，等第一階段篩選結果公布時，再依通過的科系做適當調整，就能從容面對。

13萬考生參加的升大學「學科能力測驗」，已順利落幕。而選填志願、申請入學報名、備審資料、第二階段筆試、口試……等一連串的程序，對於考生而言，可能是另一個煎熬和考驗的開始。大學入學考試中心將於2月23日寄發學測成績單，而3月20日起申請入學開始報名，在此之前，同學們最重要的課題，就是好好了解自己學測成績的優劣勢，檢視自己的興趣，參考前幾年的錄取分數，好好將自己上榜機率最高的6個申請入學科系挑選出來。同學可利用學測考完的這段時間，多探索自己的興趣，多上各校網站瀏覽自己喜歡的科系，了解每個科系是在學什麼，將來的出路為何，有疑問可尋求親友、兄長或學長姊的幫助，學校的輔導室或專業的輔導機構，也是很好的諮詢管道。

注意口試時間是否衝堂

有多年甄選入學輔導經驗的李旭文老師說，今年公布申請入學第一階段篩選結果到上傳備審資料的空檔期比往年都短，同學要特別注意。今年公布第一階段篩選結果的日期是3月28日，但有6成以上的學校4月2日就要同學上傳備審資料，因此，同學應該提早將備審資料的基本雛形先準備好，等到3月28日第一階段篩選結果公布時，再依自己通過的科系做適合的調整，千萬別等第一階段結果公布後才開始準備各申請科系的備審資料，一定會手忙腳亂來不及的！

李旭文老師說，今年甄選入學繁星推薦與申請入學時程，比去年往後延二周，也因為如此，將有5成學校於首周舉行第二階段筆試面試，因此口面試衝堂的情形相當嚴重，同學在第一階段選填志願時，一定要特別注意你所選填的志願科系第二階段口面試時間是否衝堂。也提醒考生，學測考完後，要開始關注自己想選填的校系的第二階段筆試的考試內容，儘量蒐集相關考古題，了解考試的難度與深度，提早準備；有需要口面試的科系，不論從自我介紹的應答，到各科系教授可能發問題目的模擬，都要在腦中先思考並設想好，若能找老師或學長姐先模擬面試一下，則更能在實際面試時有更好的發揮，也不致面試時回答的語無倫次、慌張失措。

遇困難要找諮詢

繁星推薦除醫科外皆不需面試，對報名繁星推薦的同學來說較為輕鬆，但還是建議同學可以比較哪個較有利，尤其是校排介於20～30％的同學，繁星上榜機會較弱，即使有報考繁星，建議還是準備口面試資料或二階筆試內容較為保險。同學在甄選入學上若遇到困難，可尋求老師、輔導室的幫助，網路或臉書上亦有多豐富的內容，可搜尋如「升學路上的好朋友河馬杯杯」和「優勝學習」等等，都對同學有很大的幫助。

(中國時報)